Personlig assistent
EHG Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2026-07-01
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Personlig assistent sökes till kvinna utanför Skövde
Jag är en 51-årig kvinna som bor lantligt utanför Skövde och söker en personlig assistent.
Jag använder rullstol och behöver hjälp med personlig omvårdnad och det som förekommer i ett hem. Mina intressen är djur, matlagning och att komma iväg på aktiviteter och resor när tillfälle ges.
Jag söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att kommunicera. Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är att du vill lära dig, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär dag- och nattpass (08.00–20.00 och 20.00–08.00 (inkl. 6 timmar jour), cirka 14 pass per månad (85 procent).
Körkort och tillgång till bil är ett krav eftersom jag bor där kollektivtrafik saknas. Det finns även husdjur i hemmet, så du bör inte vara allergisk.
Både kvinnor och män är välkomna att söka. Jag söker i första hand någon som vill ha ett långsiktigt arbete och som tror att god personkemi är grunden för ett bra samarbete
Skriv och berätta om din bakgrund (CV och personligt brev) och varför du söker just detta arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Bara med e- post
E-post: ehgassistans@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EHG Assistans AB
(org.nr 559365-5433) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988158