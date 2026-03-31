Personlig assistent
Nu söker vi tim/sommarvikarier till assistans i Taberg
Kunden är en social och levnadsglad man i trettioårsåldern som har en intellektuell funktionsbegränsning och autism. Kunden bor i Taberg med assistans dygnet runt. På vardagarna går kunden på daglig verksamhet , där assistenter är med som personligt stöd.
Kunden är i behov av ständigt personligt stöd , dygnet runt.
Som personlig assistent hos kunden kommer du bland annat vara behjälplig med att stötta i matlagning, hushållsbestyr och personlig omvårdnad. Hos kunden är det oerhört viktigt att alla assistenter gör lika, arbetar strukturerat och är en teamplayer, då kunden har dubbelassistans.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Nu söker kunden tre sommarvikarier för sommaren 2026 . Vikarier som även kan bli aktuella för tjänst framöver.
Vikarier kommer att rekryteras kontinuerligt och vi ser gärna att du kan börja att gå bredvid och arbeta redan under våren.
Assistenter arbetar dygnspass eller pass på minst 15 timmar.
Timlön samt övriga ersättningar enligt vårt kollektivavtal Fremia.
Om Järstorps Omsorg AB
Vi är ett litet familjedrivet bolag med djupa och förankrade rötter i den småländska gnosjöandan. Rötter som går tillbaka över hundra år i tiden. Vi har inga som helst ambitioner att bli en stor omsorgsaktör, utan relationer och kontinuitet går före expansion. Vi är samma idag som imorgon.
Vi är helt övertygade om att genom nära och goda relationer till varandra skapar vi de bästa förutsättningarna för de som vi finns till för. Vi gör det ihop!
Järstorps Omsorg driver LSS-verksamhet inom personlig assistans, gruppboende och snart även daglig verksamhet. Vi är idag cirka 50 kollegor och vårt huvudsäte ligger i Taberg utanför Jönköping , men vi verkar i hela Götaland och Svealand .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: oscar@jarstorpsomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taberg 2026". Arbetsgivare Järstorps Omsorg AB
(org.nr 559505-1607)
Västra Järnvägsgatan 2 H (visa karta
)
562 41 TABERG Jobbnummer
9830390