Personlig assistent
Trollebo Assistans HB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2026-03-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Visa alla jobb hos Trollebo Assistans HB i Lund
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en 35-årig kvinna med autism och utvecklingsstörning i Lund.
Arbetsuppgiften är att hjälpa till i den dagliga livsföringen, med den personliga omvårdnaden och med olika aktiviteter.
De egenskaper som efterfrågas av dig som söker är att du ska vara lyhörd och pålitlig, kunna ta ansvar och visa omtanke samt hantera situationer på ett lugnt och tryggt sätt. Du ska kunna ta egna initiativ, kunna ta den assistansberättigades perspektiv och ha engagemang för arbetet. Eftersom du kommer att arbeta med en person inom autismspektrum är det önskvärt att du har kunskap om eller erfarenhet av denna målgrupp eller att du har tidigare erfarenhet av arbete inom omsorgsverksamhet.
Kontinuitet är viktigt för alla involverade varför en längre tids engagemang krävs av dig som söker arbetet.
Assistansen sker i den assistansberättigades hem samt på alla platser den assistansberättigade befinner sig på och under dygnets alla timmar. Vi söker därför dig som kan arbeta dagtid, kvällar samt helger och nätter.
Den assistansberättigade tycker bland annat om djur och har en katt så därför är det viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: trollebo.assistans.arbete@telia.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trollebo Assistans HB
Kaprifolievägen 16, 227 38 Lund (visa karta
)
227 38 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollebo Assistans Jobbnummer
9783661