Personlig assistent
Malå kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malå
2026-02-16
, Norsjö
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malå kommun i Malå
, Norsjö
eller i hela Sverige
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/mala
Vi söker personlig assistent till en ung kvinna.
Du ska vara lugn, trygg och lyhörd för kundens behov samt bra på att arbeta självständigt. Att vara personlig assistent innebär ett varierande arbete med mångsidiga arbetsuppgifter som är anpassade och utformade tillsammans med den enskilde. Arbetsuppgifterna styrs av den enskildes behov och arbetstiderna är förlagda dag, kväll, helg samt sovande natt hemma hos kunden. Resor kan förekomma.
Kvalifikationer: Vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsprogrammet, eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vänta inte med din ansökan. Urval och intervjuer kan ske löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Ange löneanspråk. Lön enligt kollektiv avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malå kommun
(org.nr 212000-2866) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialavdelningen, LSS Kontakt
Marie Hedström 095314184 Jobbnummer
9745892