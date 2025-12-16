Personlig assistent
2025-12-16
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
, Stockholm
, Töreboda
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
I rollen som personlig assistent hjälper du brukaren med det han eller hon behöver stöd med för sin dagliga livsföring.
Uppdragen kan se olika ut beroende på brukarens behov, det kan handla om allt från personlig hygien och delegerad medicinering till att vara ett stöd i olika situationer i vardagen. Respekt, Empati och engagemang är ledord i vår verksamhet.
Vill du ha ett meningsfullt och utmanande arbete där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi dig som vill arbeta som Personlig assistent till brukare med omfattande funktionsnedsättning och utmanade beteende. Här får du möjlighet att arbeta med ett av de mest värdefulla uppdragen som finns - att skapa trygghet och stabilitet i vardagen för två unga vuxna med stora behov av stöd i sin vardag.
Om uppdraget
Det här är ett uppdrag för dig som har gedigen erfarenhet och ett genuint intresse för att var med människor med komplexa behov. Vi söker personliga assistenter som kommer att ingå i ett team som arbetar varierade tider med två brukare. Brukarna har intellektuell funktionsnedsättning och ett utmanande beteende. I det utmanande beteendet kan du komma att möta allvarligt självskadebeteende dagligen.
Du kommer att arbeta enligt tydliga strukturer, ge stöd i kommunikation och metoder för att förebygga och hantera utmanande beteende. Arbetet innebär att du tillsammans med din uppdragsgivare och kollegor ger individuellt anpassat stöd i vardagen. Vilket kan handla om allt från personlig omvårdnad till aktiviteter utifrån brukarens intressen, samt att hantera akuta affektutbrott med lågaffektivt bemötande och trygg närvaro.
Vi söker dig som:
- Har stor erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende
- Har tidigare arbetat med självskadebeteende och/eller affektproblematik
- Erfarenhet av att ge stöd i kommunikationen som t ex AKK.
- Är trygg, stabil och har en god självinsikt
- Tålmodig, uthållig och stresstålig
- Har god förmåga att samarbeta i team och följa upp arbetade rutiner och metoder
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande. Erfarenhet av LSS och arbete med vuxna personer med omfattande stödbehov Kunskap om autism, utvecklingsstörning och psykiatriska tilläggsdiagnoser
Som person är du:
Lugn och tydlig i ditt bemötande. Ansvarstagande och är lyhörd. Kreativ i att hitta lösningar och planera meningsfulla aktiviteter inom trygga ramar
Vill du vara med och göra skillnad i två unga vuxnas liv, varje dag? Då ser vi fram emot din ansökan!
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen - vi erbjuder flera visstidsanställningar med arbete vid behov, med varierande arbetstider samt med varierad omfattning. Vi ser att du är flexibel och kan arbeta varierade arbetstider såsom dag, kväll, helg, natt. Detta kan leta till fast schemarad och en tillsvidare tjänst. Publiceringsdatum2025-12-16
Du söker tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2026.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Beth Bisaillon, tfn 070-606 71 89 eller Sofie Saarinen 070-467 63 36.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Lön enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/547". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Personlig assistans Kontakt
Kerstin Jansson 08-57047535 Jobbnummer
9646127