Personlig assistent
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uddevalla
2025-11-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Uddevalla
, Orust
, Lilla Edet
, Stenungsund
, Ale
eller i hela Sverige
Om arbetet:
Jag söker en engagerad personlig assistent på deltid som vill bli en del av mitt team. Jag är en väldigt aktiv tjej i 30-årsåldern som behöver hjälp med det mesta i vardagen. Som min personliga assistent är du mina händer - du finns där för att stötta mig i allt jag gör, så att jag kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Jag går vanligtvis till daglig verksamhet fyra dagar i veckan men jag tycker även om att bada, bowla eller gå på bio, disco eller besöka museum. Ibland är det bra att bara vara och lyssna på musik eller en bra bok. Jag sitter i rullstol och därför är det också viktigt för mig att träna varje dag. Jag bor hemma hos mina föräldrar med vår busiga hund så är det bra om du inte är pälsallergiker och gillar att vara med hundar. Vi bor i Ljungskile, en liten sträcka borta från centrum så det är bra om du har körkort och tillgång till bil.
Tjänsten är en mindre deltidstjänst på cirka 22,5 %. Du arbetar 2-3 eftermiddagar i veckan och följer med på olika fritidsaktiviteter, såsom bad, bowling, disco eller promenader. Tjänsten startar omgående och har ett fast schema.
Letar du efter nya utmaningar och vill arbeta med att göra verklig skillnad i någons vardag? Då kanske du är rätt person för mig! Hos mig får du vara med och hjälpa till så att jag kan vara aktiv och leva ett så bra liv som möjligt.Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9593321