Personlig assistent
Snabb Jobb Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-10-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Malmö
, Lund
, Eslöv
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och empatisk personlig assistent!
Vill du göra verklig skillnad i en annan människas liv? Vi söker nu en trygg och lyhörd personlig assistent. Du som söker bör vara ansvarstagande, pålitlig och ha ett genuint intresse för att arbeta med människor.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen och hjälper till med allt från personlig omvårdnad och hushållssysslor till fritidsaktiviteter och socialt umgänge. Arbetet sker i brukarens hem och utgår alltid från brukarens behov och önskemål.
Vi söker dig som:
Är empatisk, lugn och har ett stort tålamod
Har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
Har tidigare erfarenhet av vård eller assistans (meriterande men ej krav)
Vi erbjuder:
En meningsfull och varierande arbetsdag
Introduktion och fortlöpande stöd i arbetet
Vill du vara en del av ett sammanhang där ditt arbete verkligen betyder något? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
OBS! Skriv ansökningskoden SMPA033 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMPA033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9575685