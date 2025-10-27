Personlig assistent

Snabb Jobb Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-10-27


Vi söker en engagerad och empatisk personlig assistent!
Vill du göra verklig skillnad i en annan människas liv? Vi söker nu en trygg och lyhörd personlig assistent. Du som söker bör vara ansvarstagande, pålitlig och ha ett genuint intresse för att arbeta med människor.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Om tjänsten
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen och hjälper till med allt från personlig omvårdnad och hushållssysslor till fritidsaktiviteter och socialt umgänge. Arbetet sker i brukarens hem och utgår alltid från brukarens behov och önskemål.
Vi söker dig som:
Är empatisk, lugn och har ett stort tålamod
Har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
Har tidigare erfarenhet av vård eller assistans (meriterande men ej krav)

Vi erbjuder:
En meningsfull och varierande arbetsdag
Introduktion och fortlöpande stöd i arbetet

Vill du vara en del av ett sammanhang där ditt arbete verkligen betyder något? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
OBS! Skriv ansökningskoden SMPA033 i övrig information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMPA033".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabb Jobb Sverige AB (org.nr 559455-1946)

Jobbnummer
9575685

