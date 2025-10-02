Personlig assistent
Söderort Assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela landet. Denna tjänst avser Örebro.
Söderort Assistans AB har fokus på kvalitet och det är viktigt att brukaren har full delaktighet, självbestämmande och inflytande över hur dennes assistans utformas.
Vi som assistansanordnare arbetar för våra brukare genom att erbjuda insatser som är individuellt utformade. Vi vill hjälpa våra brukare att leva sina egna liv, som de själva vill leva det, med hjälp av sina personliga assistenter. Du som söker denna tjänst bör vara noggrann, ordningsam, lyhörd, flexibel och vara bra på att ta direktiv. Du ska kunna arbeta såväl på egen hand som i grupp. Det är viktigt att du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda. Det är även viktigt att du är lyhörd för vad brukaren vill och behöver.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en av våra kunder i Trollhättan. Du skall vara en glad, drivande person som gillar att arbeta med människor. Daglig omsorg/omvårdnads sysslor är en del av arbetet, så som mat, tvätt, städ, intim hygien, ja allt som förekommer i ens vardag.
Den assistansberättigade är mycket sportintresserad samt musik är också ett stort intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: kontakt@soderortassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trollhättan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderort Assistans AB
(org.nr 556834-2603) Jobbnummer
9537195