Personlig assistent
Emmaboda kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Emmaboda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Emmaboda
2025-09-18
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emmaboda kommun i Emmaboda
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som anställd inom funktionsstöd i Emmaboda kommun arbetar du med ett salutogent och socialt synsätt.
Du har ett stort fokus på den enskildes behov och ditt arbete går ut på att stödja till självständighet.
Att arbeta som personlig assistent innebär att du hjälper, stödjer, motiverar och ger tydlig struktur över dagen i den enskildes vardagsliv. Alla insatser utgår från den enskildes genomförandeplan med fokus på individens behov i centrum. I ditt uppdrag som personlig assistent ingår även att dokumentera i journal och genomförandeplan. Du arbetar med att stödja den enskilde till meningsfull dag utifrån individens intressen.
Du arbetar ensam. Tjänsten omfattar natt/jour, vardag, kväll och helg.Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget krävs ett flexibelt sätt, och att du är en positiv, kreativ och lugn person. Att du gillar att arbeta med fysiska arbeten, trädgård och natur är en fördel. Du är lyhörd och värdesätter en bra kommunikation samt har förmåga att anpassa dig efter förändrade omständigheter.
Tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter är meriterande, körkort krävs.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda kommun
(org.nr 212000-0738) Kontakt
Enhetschef
Karolina Jagesten karolina.jagesten@emmaboda.se 31438 Jobbnummer
9516067