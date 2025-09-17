Personlig assistent
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2025-09-17
Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för våra kunder? Vi söker nya medarbetare till Ekens assistans!
Vi söker en assistent till en aktiv kvinnlig kund i 50 års åldern, bosatt i Lund. Schemalagd arbetstid 08.45-23.45. Arbete förekommer måndag - söndag.
Kunden söker dig som är lugn och trygg och med stor empati och icke rökare. Du är med fördel en pigg och aktiv person med en god portion humor. Kunden ser gärna kvinnliga sökande. Det är ett plus om du intresserad av sällskapsspel och handarbete.
Arbetet innebär att hjälpa kunden med allt från personlig hygien till att leva ett så rikt liv som möjligt.
Löpande urval sker. Varmt välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité. Vi har kontor i Furulund och har en god tillgänglighet för såväl kunder som personal.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet.
Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
)
244 63 KÄVLINGE Kontakt
Uppdragschef
Lena Bergström lena@ekensassistans.se 046 - 73 00 93 Jobbnummer
9512546