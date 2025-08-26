Personlig assistent
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Som personlig assistent inom Kristianstad kommun ingår du i en organisation med nära samarbete med kund, kollegor, enhetschef och andra personer (enligt kundens behov/önskemål) i ett ständigt lärande. Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du är med och gör skillnad i någons liv.
Vill du också ha ett av Sveriges viktigaste jobb?
Vi söker personliga assistenter som vill arbeta med en äventyrslysten tjej i Åhus.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder:
• individuellt stöd och omvårdnad
• utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen
• stödja kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter
• stödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå
• stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet
• svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer
• i förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, eller bistå kund med egenvård.
• vara kontaktman och i denna roll svara för att genomförandeplan upprättas och följs upp
Kundens önskemål: Jag söker dig som är en glad och initiativrik person, intresserad av att sköta hus, resa, sola, bada, träna, dansa och vara mig behjälplig med alla vardagliga sysslor och kommunicera med omgivningen. Assistansen innebär att vara ett stöd i mina alla dagliga aktiviteter, inklusive personlig hygien, matsituationer, klädvård samt skötsel av hus och hem.
Du kommer delta i träningsaktiviteter och offentliga bad där både män och kvinnor deltar. Att vara assistent betyder att du är tålmodig, stresstålig och lyhörd inför vad jag behöver. För att arbeta hos mig är det viktigt att du är noggrann och punktlig, som person ska du vara stabil och ansvarsfull, samt ha god fysisk och psykisk hälsa för att orka med alla mina aktiviteter.
Det är meriterande om du har kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning, TEACCH-metoden, lågaffektivt bemötande, eller om du har någon form av pedagogisk utbildning.
Jag söker dig som är:
• punktlig och ansvarsfull
• flexibel och kan se andras behov före dina egna
• bra på att sätta gränser och följa rutiner på ett vänligt och respektfullt sätt
• fysiskt aktiv och har en bra kondition
• lugn och trygg i dig själv
• initiativrik och bra på att hitta på nya aktiviteter
• en god ledare
• icke-rökare
Du ska kunna:
• tala flytande svenska (eftersom du ska vara ett kommunikativt stöd till mig)
• simma (för att kunna assistera när jag simmar)
• cykla
• hantera och laga svensk husmanskost, så att jag kan äta mina favoriträtter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning som barnskötare, omvårdnadsutbildning, eller 3 årig gymnasieutbildning med påbyggnadsutbildning som personlig assistent. Du har erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsvariationer gärna som personlig assistent.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av alternativ kommunikation som TAKK. Du kan simma och cykla. B-körkort för manuell växellåda är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är flexibel och stresstålig. Du främjar en god arbetsmiljö, finner lösningar i vardagen och du har ett professionellt förhållningssätt. Vidare har du förmåga att självständigt planera arbetet och fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och utföra arbete på uppdrag av andra.
ÖVRIGT
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer alternativt lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Ersättning
