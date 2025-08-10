Personlig assistent
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet.
Vi söker personliga assistenter till brukare bosatta i Luleå. Tjänsten innebär att du jobbar efter ett kombi-schema hos ett mindre antal brukare. Schemat är varierat dag/kväll/journatt och varannan helg. Ditt arbetsområde är i Luleå men det kan även förekomma arbete hos brukare i Råneå med omnejd samt i sörbyarna .
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-08-10Arbetsuppgifter
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig!
Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad i sitt hem. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål.
Vårt arbete präglas av kvalitet och utgår från våra grundläggande värderingar. Människorna vi är till för ska bemötas av engagerade och kompetenta medarbetare som tar ansvar inom ramen för sitt uppdrag och gällande lagstiftning. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.
Hos oss är ingen dag den andra lik, i våra arbetssätt och hur vi använder ny teknik sker hela tiden utveckling för att skapa en bra vardag för de människor som behöver vårt stöd och hjälp.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas med det här jobbet krävs det att du har ett genuint intresse för att jobba med människor. Du behöver även känna dig trygg med att utföra medicintekniska arbetsuppgifter som exempelvis hantering av trakeostomi, insulin och sond. Arbetsuppgifterna kräver att du är ansvarstagande, noggrann och duktig på att bibehålla fokus under längre perioder.
Du behöver även ha:
• Yrkeserfarenhet eller privat erfarenhet av uppgifter inom vård och omsorg
• God digital kompetens
• Betyg i svenska som lägst motsvarande årskurs 9
Det är meriterande:
• Om du är utbildad undersköterska
• Om du har kunskap och erfarenhet av medicintekniska arbetsuppgifter
• Om du har B-körkort och tillgång till egen bil
Som person är du trygg, hänsynstagande och samarbetsorienterad. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Känns detta som rätt uppdrag för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
