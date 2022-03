personlig assistent

Autismgruppen i Äspered AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås

2022-03-29



Du får gärna vara en mogen person - som gillar promenader, att mocka ur en hästbox ihop med Rasmus, tycka om att laga mat och sedan avsluta dagen med att kolla film ihop med Rasmus.Vi söker en ny medarbetare till vårt gäng. En liten arbetsplats på landet med 6-7 anställda. Vi har två brukare. Båda pratar och är väldigt vänliga mot alla.Rasmus som är strax över 30 har autism och tvångssyndrom, han gillar att gå promenader och mocka ur en hästbox för att sedan under em gå in och käka och kolla film.Du får trevliga arbetskamrater - 2 fantastiska män och en kvinna som jobbat länge med Rasmus. Verksamheten är sedan många år tillbaka helt tillrättalagd efter brukarnas behov och intressen. Han har ett schema över vad som händer under dagen. Verksamheten har funnits i 20 år. Och vi har förr om åren tagit emot mängder av studiebesök för att folk har velat se en stabil verksamhet utan utåtagerande brukare.Du går bredvid och lär dig så länge du tycker att du behöver. Här stressar vi inte. Vi ger alla den tid de behöver. Vi är unika i att det är en stressfri miljö. Du behöver inte ha erfarenhet från det här jobbet vi värderar verkligen den goda relationen. Både mellan arbetskamrater och mellan arbetstagare och assistenter.Du har olika långa arbetsdagar. Ibland slutar du halv 3, ibland 17 och ibland 19.30. Inga helger.Kan du laga mat är det ett plus men inte ett krav för att få jobbet. Vi finns mellan Borås och Ulricehamn. Eftersom verksamheten ligger på landet måste du ha körkort och tillgång till bil för att ta dig hit. Det går inga bussar hit.Du måste prata flytande svenska eftersom autism är ett språk- och kommunikationshandikapp.Tjänsten är på heltid och en fast tjänst. Skriv ett mail och berätta vem du är, vad du har för intressen hur din familjesituation ser ut osv. Skicka också med ett CV. Vi intervjuar löpande. Lön enligt avtal.Du som skulle uppskatta att jobba i denna verksamhet skicka ett mail till oss. Du är så välkommen att söka!2022-03-29Sista dag att ansöka är 2022-04-27Autismgruppen i Äspered ABLILLA ÄSPERED EKHAGA51692 ÄSPERED6483394