Personlig assistent - timvikarie vid behov
2025-12-22
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Letar du efter ett omväxlande och meningsfullt arbete? Då kan detta vara jobbet för dig!
OP Assistans söker nu timvikarier som vill jobba som personlig assistent hos en kvinna i 40-årsåldern i Hudiksvall. Arbetstiden är förlagd på dagpass och kvällspass. Anställning sker omgående efter träff med kund, med introduktion som start.
OM KUNDEN Kunden är en kvinna i 40-årsåldern som har MS. Hon bor med sina barn och pälsdjur finns i hemmet. I dina arbetsuppgifter ingår assistans vid allt som hör livet till. Exempelvis hushållssysslor, förflyttningar, personlig omvårdnad och att följa med kunden på aktiviteter. Arbetet sker där kunden är, vilket kan vara såväl i som utanför hemmet.
ÄR DU DEN VI SÖKER? Vi söker dig som är positiv, lugn, empatisk och har förmågan att arbeta självständigt. Störst vikt läggs vid att du och kunden trivs ihop. För att arbeta hos här behöver du tåla pälsdjur och vara rökfri. Erfarenhet av personlig assistans eller annat vårdrelaterat yrke är meriterande, men inte ett krav.
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD Arbetstiden är förlagd på dag- och kvällstid enligt schema med omgående start. Vi söker flera timvikarier. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal - vi följer det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalsförsäkringar - du omfattas av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år - vi vill att du ska må bra även utanför jobbet.
Utbildningar - du får en grundlig introduktion och möjlighet att delta i flera utbildningar som gör dig trygg i din roll, bland annat: - Team Olivias Assistentutbildning - Ergonomi- och förflyttningsutbildning - Hjärt-lungräddning
__________
Personlig assistans ska kännas trygg, respektfull och enkel - som en självklar del av livet där kunden har kontrollen. På OP har vi arbetat för att skapa en sådan assistans sedan 1998. Genom noggrannhet, engagemang och ett systematiskt arbetssätt ser vi till att kundens assistans fungerar på riktigt. Eftersom vi är ett mindre bolag bygger vi nära och långsiktiga relationer. Många av våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter och har en djup förståelse för yrket. Vi vet vad som krävs för att assistansen ska fungera i vardagen - inte bara i teorin. Trots att vi är små, har vi tillgång till stöd och resurser från vår större koncern, Team Olivia. Det innebär att vi kan ge dig den personliga servicen du behöver, samtidigt som vi har tryggheten och stabiliteten från en större organisation. OP Assistans har idag 55 kunder och ca 400 medarbetare som är anställda på hel- eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle. Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.opassistans.se
__________
För anställning hos oss på OP Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida och kan laddas ner direkt med BankID här. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts före annonsens slutdatum.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
OP Assistans
Ann-Charlotte Larsson ann-charlotte.larsson@opassistans.se 076-644 68 65
9660765