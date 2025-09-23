Personlig assistent - Natt
Personlig assistent - Natt
Din Förlängda Arm I Norr AB
2025-09-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Vi söker en assistent till en 20-årig kille med omgående anställning eller efter överenskommelse.
Han är en glad och busig kille med glimten i ögat och skulle gärna busa mycket om han orkade.
Killens vårdbehov är stort, behöver hjälp med allt i sin vardag. På och avklädning, sondmatning och hjälp vid förflyttning samt intim hygien är några hans hjälpbehov.
Han får ofta epileptiska anfall och behöver då att du finns till hands.
Fritidsintressen är bland annat fiska, spela Wii, sagoläsning, se på film och annat. Han älskar att titta på sina "hajar" i akvariet.
Om dig som söker
Som person ska du vara lugn, trygg, praktiskt lagd och flexibel. Egenskaper som är till en fördel i yrket är att vara tålmodig och uppfinningsrik samt kunna kompromissa och lösa problem för att undvika konflikter. Du ska kunna tala och förstå svenska utmärkt då pojken själv har talsvårigheter.
Förmåga att kunna koppla av om dagen inte innehåller mycket aktiviteter men påhittig och engagerad för att stimulera honom.
Pälsdjur finns i hemmet och det är en rökfri arbetsplats.
Körkort är inget krav men till stor fördel.
Arbetsplatsen är på Sävastön mellan Boden och Luleå.
Om tjänsten
90 % nattjänst, arbetstider mån-ons kl 19-07 Inga schemalagda helger. Timlön: 160 kr + semesterersättning.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och avgörande är den personliga kemin.
Din anställning kommer att vara i Din Förlängda Arm i Norr AB. Din Förlängda Arm AB är personuppgiftsansvarig och har kollektivavtal med Kommunal.
