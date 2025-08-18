Personlig Assistent - Malmö

Hirely AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-08-18


Vi söker nu en personlig assistent på uppdrag av en av våra kunder i Malmö.
Vill du arbeta med att göra skillnad i en annan människas vardag? Som personlig assistent får du en betydelsefull roll där du ger stöd och skapar trygghet för en person i behov av assistans.

Om rollen

Som personlig assistent arbetar du i kundens hem och i dennes vardag. Arbetet innebär att ge stöd i både praktiska sysslor och sociala aktiviteter, med målet att skapa en så självständig och meningsfull tillvaro som möjligt för kunden.

2025-08-18

Dina arbetsuppgifter
Stöd i vardagliga sysslor som hushållsarbete, matlagning och inköp

Hjälp med personlig omvårdnad och hygien

Följa med på aktiviteter, läkarbesök och sociala sammanhang

Vara ett socialt och tryggt stöd i vardagen

Bidra till att kunden kan leva ett självständigt och aktivt liv

Vi söker dig som:

Är ansvarstagande, empatisk och har god samarbetsförmåga

Har tålamod och förståelse för andra människors behov

Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:

Tidigare erfarenhet som personlig assistent, vård- eller omsorgsarbete

Vi erbjuder:

Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag

Trygg anställning

Introduktion och stöd för att du ska känna dig trygg i rollen

Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg beroende på kundens behov)

Sista dag att ansöka är 2025-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

9461889

