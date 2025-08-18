Personlig Assistent - Malmö
2025-08-18
Vi söker nu en personlig assistent på uppdrag av en av våra kunder i Malmö.
Vill du arbeta med att göra skillnad i en annan människas vardag? Som personlig assistent får du en betydelsefull roll där du ger stöd och skapar trygghet för en person i behov av assistans.
Om rollen
Som personlig assistent arbetar du i kundens hem och i dennes vardag. Arbetet innebär att ge stöd i både praktiska sysslor och sociala aktiviteter, med målet att skapa en så självständig och meningsfull tillvaro som möjligt för kunden.

Dina arbetsuppgifter
Stöd i vardagliga sysslor som hushållsarbete, matlagning och inköp
Hjälp med personlig omvårdnad och hygien
Följa med på aktiviteter, läkarbesök och sociala sammanhang
Vara ett socialt och tryggt stöd i vardagen
Bidra till att kunden kan leva ett självständigt och aktivt liv
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, empatisk och har god samarbetsförmåga
Har tålamod och förståelse för andra människors behov
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som personlig assistent, vård- eller omsorgsarbete
Körkort
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Trygg anställning
Introduktion och stöd för att du ska känna dig trygg i rollen
Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg beroende på kundens behov)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Jobbnummer
9461889