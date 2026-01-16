Personlig Assistent - Malmö
2026-01-16
Albeda Personlig Assistans är ett personligt och flexibelt assistansbolag. Alla kunder har individuella upplägg anpassade efter just deras livssituation. Albeda vänder sig till kunder i hela Sverige. Vi är en uppskattad och seriös arbetsgivare.
Vi letar efter dig som vill jobba lite extra då och då som Personlig assistent till en kvinna i Hyllie - Malmö.
Vi behöver komplettera vår grupp med en extra resurs som kan arbeta timmar vid behov. I genomsnitt handlar det om ca 10% - 20%.
Vi söker dig som trivs med ett omvårdande yrke, är positiv, initiativrik, social och har god moral.
Som personlig assistent hjälper du till med allt i vardagen såsom matlagning, städning, hygien, inköp, aktiviteter m m. Kvinnan lever ett aktivt liv och några intressen är hennes hund, musik, datorer, träna, fika, göra utflykter, resa samt att gå på konserter och bio.
I det här arbetet är det viktigt med närvaro och kontinuitet samt att kunna samarbeta med andra människor.
KRAV
Kvinna 25+, rökfri, ej allergisk mot hundar, behärska svenska i tal och skrift samt bosatt i Malmö med omnejd.
Det är en förutsättning att du är rörlig och har möjlighet att följa med på promenader, utflykter och andra aktiviteter.
FÖRDELPubliceringsdatum2026-01-16Körkortskrav
Erfarenhet inom området är bra och då detta är ett mycket personligt jobb är det också viktigt att du vill jobba som personlig assistent/vårdande yrke och ser det som en långsiktig anställning om båda trivs med varandra.
Referenser krävs
Tillträde: snarast
: Tillsvidare 10% - 20% (mer tid möjlig vid andra assistenters ledighet och sjukdom)
Du arbetar dygn med sovande jour på natten.
Skicka ditt CV samt ett personligt brev där du berättar utförligt om dig själv om du tror att det här arbetet kan vara något för dig.
Skicka ansökan till: albeda-assistent-mh1@outlook.com
så snart som möjligt då rekryteringsprocessen börjar omgående, dock senast 2026-02-15.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: albeda-assistent-mh1@outlook.com Arbetsgivare Albeda AB
(org.nr 556737-4490), http://www.albeda.se
215 32 MALMÖ Jobbnummer
