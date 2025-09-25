Personlig assistent - föräldravikariat ca 1 år
2025-09-25
Personlig assistent - föräldravikariat ca 1 år i Strömstad - start omgående
Vi söker en personlig assistent för ett föräldravikariat på cirka ett år, med start omgående. Tjänsten inkluderar rullande schema med arbete under dag, kväll, natt och helg varierande.
Du arbetar hos en kund som bor i egen lägenhet i Strömstad och har assistans dygnet runt. Kunden har ett omfattande hjälpbehov och behöver stöd i alla delar av vardagen, inklusive personlig omvårdnad, kommunikation, matlagning, tvätt och andra hushållssysslor.
På dagarna tycker kunden om att hitta på saker hemma eller ta sig ut på små utflykter. Vi söker därför dig som är initiativtagande, trygg och lugn, och som kan skapa struktur i vardagen.
Vi ser gärna att du:
Är ansvarsfull, pålitlig och har god samarbetsförmåga
Talar flytande svenska
Är bekväm med varierande arbetsuppgifter och tydliga rutiner
Inte har allergi mot katt (det finns i hemmet)
Du kommer att arbeta tillsammans med andra assistenter och få introduktion på plats. Hjälpmedel finns i hemmet.
Utdrag ur belastningsregistret krävs - beställ gärna direkt via polisen.se.
Välkommen med din ansökan - intervjuer sker löpande! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se Arbetsplats
Assistansakuten Jobbnummer
9525738