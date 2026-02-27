Personlig assistant (kvällar/nätter)
Beredskapslyftet Ideell Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Täby
eller i hela Sverige
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars.
Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässan den 19 mars.
Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Carelli Assistans är ett svenskt assistansbolag som erbjuder personlig assistans med fokus på trygghet, lyhördhet och ett personligt bemötande för människor med funktionsnedsättning över hela landet. Med sitt engagemang för nära relationer strävar företaget efter att sätta kunden i centrum och skapa den bästa möjliga personliga assistansen utifrån varje individs behov och önskemål.
Plats:
Stockholm
Vi söker:
Personlig assistentPubliceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
• Hjälpa kunden med alla dagliga aktiviteter.
• Ge stöd vid lyft och förflyttning.
• Hjälpa till med dusch och andra hygienbehov.
• Hjälpa till med på- och avklädning.
• Utföra hushållssysslor.Kvalifikationer
• Du talar och förstår svenska på god yrkesmässing nivå (medelnivå).
• Du är flexibel med arbetstider och kan arbeta kvällar och nätter.
• Om du har tidigare erfarenhet som personlig assistent, vårdbiträde eller liknande är det ett plus.
• Du har simkunskap och har möjlighet att följa med till badhuset.Profil
• Du är motiverad att arbeta med människor.
• Du har en mycket positiv attityd.
• Du är stresstålig.
• Du har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Arbetsgivaren erbjuder:
• 50% anställning för viss tid så länge assistentuppdraget varar.
• Startdatum: 2026-04-01
• Tjänsten omfattas av kollektivavtal.
• friskvårdsbidrag ingår.
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://connectingjobs.se/ Arbetsplats
Beredskapslyftet Jobbnummer
9769177