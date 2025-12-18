Personlig Assistans
2025-12-18
Söker Personlig assistent till en 29 årig kille med mycket humor och barnasinnet kvar. Han har epilepsi , Pegg , är rullstols buren och behöver hjälp med allt i sin vardag. Han är väldigt social och gillar när det händer saker i vardagen. Han är beroende av att man är kommunikativ kanske kan lite teckenspråk men inget krav.
Du som söker bör vara en glad självgående person som är van att ta egna initiativ. du vill göra det där lilla extra för din brukare, du måste även ha körkort då brukaren har egen bil och gärna åker på utflykter. Vi söker även tim vikarie som kan jobba extra vid behov. Tjänsten är på 84 % det och det förekommer dygns pass.
Vi kommer tillsätta så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: elaine.larsson@sensusassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ljusdal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556952-8887) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9653914