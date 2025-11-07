Personlig assistans
2025-11-07
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Personlig assistans ges till personer med funktionsnedsättning för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Som personlig assistent är man ett mänskligt hjälpmedel som kompenserar brukarens funktionsnedsättning och hjälper till att utföra det brukaren vill göra, men inte kan på grund av hinder i sin funktionsnedsättning. Den enskilde kan på grund av sin funktionsnedsättning behöva hjälp med personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation eller behöva hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde. Hjälpbehoven kan vara av mycket personlig karaktär, det vill säga integritetsnära. Arbetet sker i huvudsak i hemmet. I din anställning ingår det även att kunna arbeta på andra arbetsplatser antingen genom samverkanspass eller en samplanering.Kvalifikationer
Gymnasieexamen inom:
* Vård- och omsorgsutbildning
* Barn- och fritidsutbildning (krav på specialpedagogik 1 och 2)
* Elevassistentutbildning (krav på specialpedagogik 1 och 2)
Vi ser gärna att du:
* Talar och skriver svenska obehindrat.
* Är en problemlösare som ser möjligheter istället för hinder.
* Trivs i förändring och kan anpassa dig till nya situationer.
* Är strukturerad och organiserad i ditt arbete.
* Är en lagspelare som samarbetar och delar med dig av kunskap.
* Har god kommunikationsförmåga, lyssnar aktivt och är tydlig.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av:
* Lågaffektivt bemötande
* Har B-körkort
* Tydliggörande pedagogik
* MI (Motiverande samtal) eller annan samtalsmetodik
* Salutogent förhållningssätt
* Tjänstedesign
Eller om du har arbetat med:
* Autism
* Psykiatri
* Intellektuell funktionsnedsättning
* Samsjuklighet
* NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 1520 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju Ersättning
