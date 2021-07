Personalchef till Piteå kommun - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Ekonomichefsjobb i Piteå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomichefsjobb / Piteå2021-07-06Vi söker dig som vill anta utmaningen att vara med och delta i Piteå kommuns utvecklingsarbete!Personalavdelningen är en av kommunledningsförvaltningens sex avdelningar. Avdelningen ansvarar för att driva personalarbetet utifrån personalpolitiken och verka för att vara en attraktiv, jämställd och hälsofrämjande arbetsplats. Som stödjande funktion till våra verksamheter ska vi arbeta strategiskt inom vårt område, vara det självklara stödet i personalfrågorna, säkerställa att vi efterlever lagar, avtal och politiska beslut. Du kommer till en väl fungerande avdelning med 14 medarbetare som har olika kompetenser och tar stort ansvar för avdelningens uppdrag. Vi lär av varandra, delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter och hjälps åt.I ditt ansvar att leda och utveckla verksamheten fäster vi stor vikt vid din personlighet, din inställning till arbetet och ditt engagemang i personalfrågor. Vi vill att du arbetar strategiskt med organisationens framtida kompetensförsörjning och vi vill att du är aktiv, drivande och kreativ inom viktiga områden som exempelvis personalförsörjning, kompetensutveckling och Piteå kommuns arbetsgivarevarumärke.Du är en del av kommunens ledningsgrupp där ditt uppdrag är att driva och leda utvecklingen inom personalområdet för att bidra till att kommunens övergripande mål och visioner genomförs framgångsrikt. Som personalchef är din uppgift att leda och samordna arbetet inom personalområdet, det innebär att:Stödja kommunens förvaltningarFörse politiken med underlag för att fatta goda personalpolitiska beslutSamverka med de fackliga organisationernaDelta i kommunledningsgruppens arbeteLeda och fördela det dagliga arbetet för personalavdelningens medarbetareFör oss är det viktigt att varje medarbetare känner stolthet och framtidstro i sitt uppdrag och tillsammans verkar för att skapa bästa förutsättningar för hela Piteå kommun. En stor vilja och förmåga att skapa ett för helheten positivt resultat är en grundförutsättning i rollen som personalchef hos oss.2021-07-06Du har en relevant akademisk utbildning inom personalområdet eller annan kunskap och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.Den vi söker till tjänsten ser vi arbetar idag som personalchef i en större organisation och har flerårig erfarenhet av ledande befattning inom området. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är värdefullt, men inte ett krav. Du är van att driva personalfrågor på strategisk nivå, har mycket god erfarenhet och förmåga av att driva utvecklings- och förändringsarbete med goda resultat. Uppdraget kräver ett kommunövergripande helhetsperspektiv och att du har en god förståelse för stödprocessernas uppdrag och funktion.Som personalchef drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga bland medarbetare, kollegor och andra intressenter. Du levererar resultat och driver utvecklingen framåt genom delaktighet, struktur och engagemang.B-körkort är ett krav.Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass, detta innebär att i det fall tjänsten blir placerad i säkerhetsklass behöver en godkänd säkerhetsprövning genomföras innan tjänsten tillsätts och kan även innebära att den sökande måste vara svensk medborgare.KontakterFör att få mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lind, Kommunchef på tel. 073-098 94 86Fackliga representanter:Sten Andersson, Vision, tel. 070-588 06 37 eller sten.andersson@pitea.se Sofia Liberg, Lärarförbundet sofia.liberg@pitea.se Carola Berggren, Kommunal, tel. 010-442 99 04Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, eventuella frågor om processen går direkt till StudentConsultings rekryteringskonsult Therese Vikenbacke via e-post: therese.vikenbacke@studentconsulting.com Välkommen in med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2021-08-09Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-09Studentconsulting Sweden AB (Publ)5848373