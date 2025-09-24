Personalchef till Norrköping sökes.
2025-09-24
Detta är ett konfidentiellt uppdrag för en av våra kunder.
I rollen som Personalansvarig kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom HR-området, både operativt och strategiskt. Du ansvarar för hela medarbetarcykeln - från rekrytering och introduktion till avslut - samt utveckling av processer och arbetssätt.
Arbetet innebär bland annat:
stöd till chefer i olika HR-frågor
hantering av avtal och förhandlingar
introduktion och kompetensutveckling av personal
frågor kring rehabilitering, förmåner och arbetsmiljö
uppföljning av lagkrav inom personalområdet
personal-/budgetansvar för HR/Löneavdelningen
Du rapporterar direkt till VD och ingår i ledningsgruppen. Rollen innebär även samarbete med koncernnivå och internationella kollegor, vilket ger dig en bred och dynamisk arbetsvardag.
Placeringsort är Norrköping.
Du anställs direkt av vår kund och tjänsten är tillsvidareanställning med goda villkor. Vår kund kan beskrivas som en attraktiv arbetsgivare med framtiden för sig, verksamma i en stabil bransch. Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av liknande arbete och en relevant akademisk utbildning inom HR/personalområdet.
Du har förmågan att förstå och koppla samman affärsverksamheten med HR-arbetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för både bolag och medarbetare.
För tjänsten krävs:
dokumenterade ledarskapserfarenheter
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
god dator- och systemvana
B-körkort
Som person är du kommunikativ, självgående och har lätt för att samarbeta. Du har förmågan att skapa engagemang och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74. eller e-post linda@telinrekrytering.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
