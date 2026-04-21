Personaladministratör
2026-04-21
Personaladministratör
Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team där vi arbetar nära varandra i det dagliga arbetet. I gruppen finns kompetens inom ekonomi, HR och KMA, vilket skapar en bred och dynamisk arbetsmiljö där vi stöttar varandra och delar kunskap. För att stärka vårt team söker vi nu en engagerad personaladministratör.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som personaladministratör hos oss blir du en nyckelperson i organisationen. Du arbetar nära både chefer och medarbetare och ser till att löne- och personalprocesser fungerar smidigt, korrekt och professionellt. Här får du en varierad vardag där din kompetens verkligen kommer till nytta.
Du arbetar med personaladministration och rapportering, där du bidrar till struktur och kvalitet i våra processer. Rollen innefattar även löneberedning samt hantering av frågor kopplade till kollektivavtal.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av löneberedning och arbete med kollektivavtal
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vana av Officepaketet
B-körkort
Meriterande om du tidigare har arbetat i Agda PS och Visma
Vem är du?
Du är engagerad i ditt arbete och tar ett stort ansvar för det du gör. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med din goda samarbetsförmåga och ditt positiva sätt bidrar du till en trivsam och inkluderande arbetsmiljö.
Du arbetar strukturerat och noggrant, och trivs i en roll där du får stötta andra och samarbeta med många olika funktioner. Du har också ett naturligt fokus på säkerhet och bidrar aktivt till en trygg och säker arbetsplats.
Det är viktigt för oss att du vill bidra till den inkluderande och familjära kultur som vi på LTH har byggt upp där vi tillsammans jobbar för kundens och företagets bästa. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som varje anställd är en del av:
KVALITET - Vi arbetar säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt med kunden i fokus. Vi är stolta över våra prestationer och resultat. Vi levererar alltid det lilla extra.
KOMPETENS - Vi är trygga i våra arbetsuppgifter och vi delar med oss av erfarenhet och kunskap. Vi har rätt utbildning och behörighet. Vi utövar ett gott ledarskap och medarbetarskap där vi ger rätt förutsättningar för att ständigt förbättras.
ENGAGEMANG - Vi tar ett personligt ansvar genom en positiv attityd, intresse och delaktighet. Vi har en familjär anda där vi hjälps åt, bryr oss om varandra och jobbar för kundens och företagets bästa.
Omfattning och skift
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med provanställning
Skiftgång: Dagtid, måndag till fredag
Tillträde enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Månadslön enligt överenskommelse
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner som till exempel förmånliga privatförsäkringar mm.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Då ID06-kort krävs för samtliga anställda behöver du, enligt regler från 12 januari 2026, kunna uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort när vi beställer ditt ID06-kort. Saknar du detta rekommenderar vi att du ordnar det inför en eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
