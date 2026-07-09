Personal till trappstäd i Skövde

Jacobssons Städ AB / Städarjobb / Mariestad
2026-07-09


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Vi söker personal till trappstäd i Skövde. Tjänsten är på 45-50% maj-september och 90-100% oktober till april. För rätt person kan tjänsten bli 100% hela året med påfyllnad av andra uppdrag.
Rätt person är Trevlig,Noggrann,Ansvarstagande.
Att förstå och kunna göra sig förstådd på svenska är ett krav.
Sökande med rätt kvalifikationer och i geografiskt område blir kallade till arbetsintervju.
Anställning sker med en månads provanställning och kan sedan bli en tillsvidareanställning och båda parter är nöjda.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: jacobssonsstad@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jacobssons Städ AB (org.nr 559052-7288)
Verkstadsgatan 6 (visa karta)
542 39  MARIESTAD

Kontakt
VD
Roberth Jacobsson
jacobssonsstad@gmail.com
0704445381

Jobbnummer
9998729

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