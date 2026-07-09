Vi söker personal till trappstäd i Skövde. Tjänsten är på 45-50% maj-september och 90-100% oktober till april. För rätt person kan tjänsten bli 100% hela året med påfyllnad av andra uppdrag. Rätt person är Trevlig,Noggrann,Ansvarstagande. Att förstå och kunna göra sig förstådd på svenska är ett krav. Sökande med rätt kvalifikationer och i geografiskt område blir kallade till arbetsintervju. Anställning sker med en månads provanställning och kan sedan bli en tillsvidareanställning och båda parter är nöjda.