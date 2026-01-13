Personal Till Hudvårdsklinik
Zens Klipp och Klinik AB / Hälsojobb / Oskarshamn Visa alla hälsojobb i Oskarshamn
2026-01-13
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zens Klipp och Klinik AB i Oskarshamn
Vi söker personal till nystartad hudvårdsklinik
Vi söker nu en driven, serviceinriktad och säljfokuserad person till vår nystartade hudvårdsklinik, belägen i en redan etablerad salong. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill vara med från start, bygga upp något nytt och utvecklas tillsammans med verksamheten.
Om rollen
Som klinikterapeut kommer du att arbeta med hudvårds- och estetiska behandlingar med hjälp av M3-maskin. Du ansvarar för att utföra behandlingar professionellt, skapa trygghet och resultat för kunden - samt aktivt bidra till försäljning och återbokningar.
Rollen passar dig som är duktig på kundbemötande, rådgivning och försäljning, och som förstår vikten av att bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi söker dig som:
Har intresse för hudvård, estetik och behandlingar
Är bra på att sälja, rekommendera behandlingar och skapa återkommande kunder
Är trygg i kundkontakt och brinner för service
Är ansvarstagande, noggrann och professionell
Är flexibel och självgående
Tidigare erfarenhet är inte ett krav, men det är meriterande om du är:
Hudterapeut
Spaterapeut
Massageterapeut
Eller har annan relevant bakgrund inom behandlingar
Arbetstider
Du bestämmer själv dina arbetstider
Arbetet anpassas efter bokningar och kundflöde
Passar både deltid och dig som vill växa över tid
Anställningsform & lön
Lön per behandling:
200 kr per behandling
En behandling = ca 30 minuter
Motsvarar upp till 400 kr per timme
Utöver grundlön erbjuder vi ett bonussystem med tydliga milstolpar per månad
Bonusmodell presenteras vid intervju
Vi erbjuder:
Arbete i en ny och växande hudvårdsklinik
Eget behandlingsrum
Onlineutbildning och introduktion i M3-maskinen
Tydlig lönemodell + möjlighet till bonus
Möjlighet att påverka din egen inkomst
Arbete i befintlig salong med kundflöde
Möjlighet till långsiktigt samarbete och utvecklingPubliceringsdatum2026-01-13Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och din bakgrund.
Urval sker löpande.
Välkommen att bli en del av vår nya hudvårdsklinik!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: zen.abbas04@gmail.com Arbetsgivare Zens Klipp och Klinik AB
(org.nr 559523-3973), https://www.zenssalong.com
Slottsgatan 27 (visa karta
)
572 42 OSKARSHAMN Arbetsplats
Zens Klipp & Klinik AB Kontakt
zen abbas zen.abbas04@gmail.com 0763146459 Jobbnummer
9682446