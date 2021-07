Personal Shopper - Twilfit, Helsingborg - Retail Knowledge Sweden AB - Säljarjobb i Helsingborg

Retail Knowledge Sweden AB / Säljarjobb / Helsingborg2021-07-06Varje dag på Twilfit lyckas vi med vårt mål att ge varje kvinna möjligheten att få extraordinära underkläder - oavsett kroppsform och storlek. Framgången drivs av passion, omtanke till varje kund och en stark vilja att förverkliga tillväxtpotentialen i våra butiker. Vill du delta i resan tillsammans med oss?Nyckeln till att bli en framgångsrik säljare hos oss är att förse våra kunder med en unik och exceptionell kundupplevelse, där vi guidar våra kunder genom vårt stora utbud med 88 olika bh -storlekar genom personlig service. Låter detta som något för dig? Sök då denna tjänst!Vi söker just nu deltid/vid behov till vår butik i Helsingborg.Vad kännetecknar våra mest framgångsrika personal shoppers?Du motiveras av personlig försäljning som gör skillnad för kundenMed uppriktigt intresse får du kunden att känna sig speciell och bekvämDu har en god energi och situationsförståelseDu är flexibelErfarenhet från underkläderverksamheten är meriterandeVad erbjuder vi dig:Du kommer få en gedigen och fortlöpande utbildning både av din butikschef samt din säljcoach. Dessutom kommer vi se till att du blir bland de bästa i detaljhandeln. Detta görs bland annat genom e-lärande, men också genom utbildning och coachning i butiken. Lön enligt kollektivavtal.Du kommer att bli en del av ett företag som drivs av passionerade medarbetare, som oavsett position arbetar hårt för att alltid leverera de bästa produkterna med en personlig service till våra kunder. Vi förväntar oss en serviceinriktad, självgående säljare med god energi och höga ambitioner.Ansök nuVi ser fram emot att höra hur du kommer att hantera uppgiften och hur du har uppnått resultat i din karriär hittills. Skicka oss din ansökan så snart som möjligt genom att använda länken "Sök tjänsten". Ansökningar som skickas per mail kommer inte att beaktas. Vi kommer att utföra intervjuer löpande under ansökningsperioden och kommer ta bort jobbannonsen när vi har tillräckligt många kandidater, så ansök så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2021-07-06Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-26Retail Knowledge Sweden AB5849081