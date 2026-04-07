Personal shopper - Twilfit by Change, Sundsvall
Brinner du för försäljning, kundnöjdhet och har förmågan att lätt skapa kontakt med kunder för att ge personlig service?
Är du eller vill du bli den där personen som får alla att känna sig som stjärnor? Som älskar att dyka ner i detaljerna och hitta den perfekta matchningen mellan produkt och person?
Då kanske just du är vår nästa Personal Shopper-stjärna på Twilfit by Change Lingerie.
Vi letar efter glittrande personligheter som vill lysa upp våra kunders shoppingupplevelser, under sommaren. Det är här du kommer in i bilden - som vår strålande stjärna!
Vi söker dig som vill jobba som Personal Shopper i vår butik i Sundsvall , både vardagar och helger.
Tjänsten är ett semestervikariat under sommaren på ca 15timmar /vecka
Vad gör våra Personal Shoppers till modevärldens hjältar?
En outtröttlig passion för att skapa oförglömliga shoppingupplevelser.
En kärlek till mötet med kunden som går utöver det vanliga - du ser varje kund som en ny vän.
En energi som inte bara lyser upp rummet, men också inspirerar och engagerar alla runtomkring.
En skicklighet i försäljning som får varje kund att känna sig unik och speciell.
En flexibilitet och teamanda som gör att du flyter samman med ditt team för att nå nya höjder.
En ständig strävan efter personlig och professionell utveckling, med en hunger efter att alltid lära sig mer.
Vad vi erbjuder är inte bara ett jobb, utan en chans att växa:
En djupgående utbildning som tar din kunskap och dina färdigheter till nästa nivå, under ledning av vår dedikerade butikschef och säljcoach.
En chans att bli en del av det framstående laget inom detaljhandeln, med tillgång till e-lärande, hands-on träning och coachning på plats.
En konkurrenskraftig lön som erkänner ditt hårda arbete och din dedikation.
En plats i ett företag där passion, engagemang och strävan efter excellens är kärnan i allt vi gör.
Varje dag på Twilfit by Change Lingerie är en möjlighet att göra skillnad i någons liv, genom att erbjuda personlig service och hjälpa varje kvinna att hitta det där lilla extra som gör hennes dag. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud med 88 olika bh-storlekar, och din roll blir att vägleda våra kunder genom detta utbud med expertis och omsorg.
Är du redo att anta utmaningen och bli en del av vår glittrande familj? Vi söker dig som vill skapa magi, sprida glädje och göra varje shoppingupplevelse till en fest.
Låt oss tillsammans göra detta till en sommar att minnas!
Skicka in din ansökan idag och ta första steget mot att bli en del av vårt strålande team. Vi längtar efter att få höra från dig och välkomna dig till Twilfit by Change-familjen. Låt oss skapa underklädesmagi tillsammans!
Ansök nu - din framtid inom mode och försäljning börjar här. Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt team!
