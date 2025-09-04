Personal inom hemtjänst och omvårdnad Gottskärs Hemtjänst
Gottskärs Hemtjänst arbetar för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder. Vi erbjuder hemtjänst med fokus på omsorg, omtanke och hög kvalitet. Hos oss är personalen vår viktigaste resurs och vi arbetar i team med nära ledarskap och en kultur där alla är delaktiga i att utveckla verksamheten.
Tjänsten
Som timanställd hos oss är du en flexibel resurs som hoppar in vid behov, exempelvis vid sjukdom, ledighet eller högre arbetsbelastning. Du blir en viktig del i att säkra kontinuitet och kvalitet för våra kunder. Vi söker även personal som vill ha en fast anställning.Dina arbetsuppgifter
Ge stöd och hjälp i kundernas vardag enligt beviljade insatser, t.ex.:
Personlig omvårdnad (hygien, förflyttning, på- och avklädning).
Måltidsstöd.
Läkemedelshantering efter delegering.
Socialt stöd och aktivering.
Dokumentera insatser enligt gällande rutiner.
Bidra till trygghet, respekt och bemötande med fokus på kundens behov och integritet.
Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande, men inte ett krav.
God svenska i tal och skrift.
Förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både kunder och kollegor.
Flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
Timanställning eller tillsvidareanställning med varierande arbetstider utifrån behov eller fast schema.
Ett team med högt i tak och nära till ledarskapet.
Möjlighet att utvecklas inom vård och omsorg.
En arbetsmiljö som präglas av respekt, engagemang och samarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jenny.hansson@gottskarshemtjanst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gottskärs Hemtjänst AB
(org.nr 559032-5816), https://gottskarshemtjanst.se
Smörhålevägen 3 (visa karta
)
434 42 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gottskärs Hemtjänst Kontakt
Jenny Hansson jenny.hansson@gottskarshemtjanst.se 0300-770 57 Jobbnummer
