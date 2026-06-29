Personal - och RO handläggare till 1.Divisionsstaben
Försvarsmakten / Ekonomiassistentjobb / Skövde Visa alla ekonomiassistentjobb i Skövde
2026-06-29
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Om verksamheten:
1.Divisionsstaben söker nu en strukturerad och engagerad handläggare inom personaladministration. Vår verksamhet växer, vilket ställer höga krav på en fungerade och effektiv personalförsörjning. I den här rollen arbetar du brett med stabens personaladministration, med ett särskilt fokus på våra reservofficerare (RO) och tidvis tjänstgörande personal (GSS/T). Du tillhör Personalsektionen/G1 och blir en central stöttepelare för både chefer och medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rollen kombinerar personaladministration med specialistansvar för tidvis tjänstgörande personal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Hantera allmän personaladministration såsom registrering av anställningar, ledigheter, avslut och tjänstgöringsunderlag.
Administrera löner, ersättningar, traktamenten och resebeställningar i Försvarsmaktens HR-system.
Planera, administrera och kalla in personal till repetitionsutbildningar, övningar och insatser.
Följa upp individers tjänstgöringsplaner och stödja stabens chefer i personal - och bemanningsfrågor.
Fungerar som stabens centrala kontaktpunkt gentemot reservofficerare och tidvist anställda.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning med godkända betyg.
Aktuell och dokumentrad erfarenhet av personaladministration, HR-stöd eller löneadministration.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
God datavana och gedigen erfarenhet av MS Office (särskilt Excel och Word)
B-körkort (manuellt växlad)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens affärssystem PRIO (SAP)
Eftergymnasial utbidlning inom HR, personalvetenskap eller ekonomi/administration
Genomförd värnplik, militär grundutbildning eller tidigare civil/militär anställning inom Försvarsmakten.
God kännedom om statliga kollektivavtal och Försvarsmaktens personalbestämmelser.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är mycket strukturerad nogrann och har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter även under perioder med hög arbetsbelastning. Då rollen innebär daglig kontakt med såväl staben som enskilda individer, krävs att du har en mycket god kommunikativ förmåga, hög integritet och är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är civil
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Tillträdelsedatum: Enligt överenskommelse
Resor inom och utom Sverige förekommer.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Emma Ekllund HR, emma.x.eklund@mil.se
, 0703-29 35 57
Fackliga representanter:
OFR/O Freddy Wozny 0500-456 000
Försvarsförbundet Britt Dahlman 0500-456 000
SEKO Crister Florin 0500-456 000
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 29 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9984219