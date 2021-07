People & HR Partner till Synsam Group Sverige - Synsam Group Sweden AB - Administratörsjobb i Stockholm

Synsam Group Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-07Är du redo för att ta ett nästa steg i din karriär inom HR? Är du en ambitiös och engagerad person med starkt driv som vill använda din kompetens för att utveckla och skapa skillnad på riktigt?Synsam Group har under de senaste åren genomfört en omfattande transformation av hela sitt erbjudande och skapat en rad innovativa, hållbara och attraktiva koncept utifrån våra kunders behov. För oss är det tydligt att inget av detta hade varit möjligt utan fantastiska och engagerade medarbetare som får rätt förutsättningar att nå sin fulla potential. Hos Synsam Group är medarbetaren den främsta resursen och vi har därför ett stort fokus på att attrahera, rekrytera och utveckla de bästa talangerna med ett starkt engagemang. Vi förstår också att det kommer vara en av de mest avgörande faktorerna att ständigt fokusera på och förbättra i den extremt spännande tillväxtresa som fortsatt ligger framför oss.Vi söker nu dig som vill bli en del av ett mycket målinriktat, ambitiöst och prestigelöst team som arbetar i en förändringskultur i snabbt tempo, för att bidra i att driva utvecklingen av People & HR-funktionen i Synsam Group Sverige till nya höjder! Du kommer att ha stora möjligheter att använda din kompetens till att skapa starka resultat och påverka på riktigt.Om rollenSynsam Group arbetar i en matrisorganisation där du som People & HR Partner i Synsam Group Sverige primärt arbetar med att supportera hela den svenska verksamheten i en bred flora av HR-frågor. Du kommer även att arbeta i olika typer av utvecklingsprojekt på nordisk nivå tillsammans med People & HR-funktionerna i våra övriga länder. Dina uppgifter i rollen innefattar bland annat att:Taktiskt och operativt planera, driva och följa upp aktiviteter inom People & HR i SverigeProaktivt och aktivt vara en naturlig partner som coachar och stödjer verksamheten och ledare ur ett HR-perspektiv inom employer branding, utbildning, arbetsrättsliga frågor, fackliga förhandlingar, rekrytering, event, ledarskap mm.Tillsammans med People & HR-teamet säkerställa att implementeringen av satta planer och aktiviteter följs av verksamheten, i syfte att uppnå våra affärsmålDelta i att bygga upp, utveckla och implementera lokalt eller centralt satta samarbeten och HR-processer för butiker och för Store Managers, Coacher, Regionchefer, Optiker och Style & Customer Advisors samt medarbetare och avdelningar på huvudkontoret i SverigeDriva och delta i olika typer av verksamhetsprojekt i Sverige eller för NordenUtveckla starka relationer och täta samarbeten med Synsam Groups People & HR-team, i Sverige såväl som övriga nordiska länder2021-07-07Du har en akademisk examen inom företagsekonomi, personalvetenskap eller motsvarandeDu har minst 4 års erfarenhet av arbete med varierande HR-frågor på taktisk och operativ nivå med dokumenterat starka resultatErfarenhet av arbete i tillväxtbolag eller bolag i förändringsprocesser är starkt meriterandeDu talar och skriver obehindrat i svenska och engelskaFör att lyckas i rollen ser vi att du är en utåtriktad, engagerad och resultatorienterad person som är naturligt stark i att kommunicera och bygga nätverk och nära relationer på en professionell och trovärdig nivå. Som en del i detta har du god förmåga att lyssna in och förstå behov för att kunna skapa långsiktigt värdefulla lösningar, och drivkraften att fullfölja dem. Du har ett kommersiellt tänk och förmåga att se helheten, men är inte rädd för att kavla upp ärmarna och ta dig an operativa uppgifter där du ser att det krävs för att möjliggöra en väg framåt.För att lyckas i rollen ser vi det som naturligt att du delar och fungerar som en stark ambassadör för Synsam Groups värderingar - för oss är kunden alltid nr 1, vi är innovativa och vi tar ansvar.Rollen rapporterar till People & HR Director Synsam GroupTjänsten är tillsvidare, heltid och med tillträde under hösten 2021, start enligt överenskommelsePlaceringen utgår från huvudkontoret på St Eriksgatan i StockholmAnsökan sker endast elektroniskt genom länken nedan. Urval sker löpande och det innebär att rollen kan tillsättas på kort varsel. Vänta därför inte med din ansökan, utan ansök redan idag!Om SynsamSynsam Group är en av Europas ledande aktörer inom optikbranschen och erbjuder unika lösningar inom både Eye Health och Eye Fashion med ett brett sortiment som utgår ifrån kundens livsstil och behov. Synsam Group finns i Norden, har omkring 3000 medarbetare och en total omsättning på ca 3,8 miljarder SEK (2020). Totalt har koncernen cirka 500 butiker som drivs under varumärkena Synsam, Ai Eyewear och Profil Optik i Danmark. Sedan 2015 har Synsam Group genomfört en transformation av hela sitt erbjudande och har med en hög grad av digitalisering och andra innovativa koncept drivit en tillväxt som är bland de högsta i Europa. Våra kunder är alltid i fokus och vi har ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv genom hela vår värdekedja. Synsam korades för tredje året i rad till Sveriges mest hållbara optiker i Sustainable Brand Index 2021