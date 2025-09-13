Pensionerad demopersonal
GOveteran KB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GOveteran KB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Tyresö
eller i hela Sverige
Som pensionerad demopersonal hos GOveteran kommer du att representera våra kunders välkända varumärken. Vi har många spännande uppdrag inom både demo, event & sampling.
Jobbet är flexibelt och varierande med stora möjlighet att utvecklas inom GOveteran.
Vi söker dig som:
• Är pensionär
• Är du utåtriktad, social & tycker om att jobba med kundkontakt
• Söker ett jobb med flexibelt schema
• Vill jobba med demo inom olika områden, har du ett intresse för mat, skönhet eller hälsa har vi flera olika spännande möjligheter för dig
Tjänsten är en timanställning med varierande arbetstider. Jobbet är perfekt för dig som vill ha ett kul extrajobb med mycket kundkontakt när du inte är pensionär. Jobbar du för andra demobolag samtidigt ser vi inte det som något problem.
Både uppdrag och arbetsplats kan variera och därför är det meriterande om du har körkort och tillgång till bil.
Nästa arbetstillfälle är lördag den 20 september! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: strauss@GOveteran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Penionerad demopersonal". Arbetsgivare Goveteran KB
Bergsvägen 5 (visa karta
)
114 44 STOCKHOLM Jobbnummer
9507361