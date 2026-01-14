Pega Developer
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren systemutvecklare med PEGA-kompetens till ett uppdrag inom försäkringsbranschen. Du blir en del av ett team som arbetar backlogdrivet och nära verksamheten, där fokus ligger på att utveckla och vidareutveckla lösningar i PEGA. Som en del av leveransen ingår även arbete kopplat till integrationer och API:er.
ArbetsuppgifterUtveckla och konfigurera lösningar i PEGA utifrån teamets backlog och prioriteringar
Samarbeta med teamet för att säkerställa stabila och kvalitetssäkrade leveranser
Vidareutveckla och förvalta REST-baserade API:er som sekundärt ansvarsområde
Arbeta med integrationer och databaskopplingar kopplade till applikationen
Bidra till testmetodik och kvalitetssäkring i utvecklingsarbetet
KravFlerårig erfarenhet som PEGA-utvecklare
Flerårig erfarenhet av API:er, integrationer och databaser
Vana av verktyg och arbetssätt kopplat till GitLab, Azure DevOps och containers
Erfarenhet av testmetodik och kvalitetssäkring
MeriterandeGoda kunskaper i svenska för applikationsförståelse
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
