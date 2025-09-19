Pedagogisk assistent till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Stenbergaskolan anpassad grsk / Barnskötarjobb / Söderhamn Visa alla barnskötarjobb i Söderhamn
2025-09-19
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Stenbergaskolan anpassad grsk i Söderhamn
Ditt uppdrag
Uppdraget som pedagogisk assistent på anpassade grundskolan innebär att du följer eleverna under hela deras dag hos oss, vilket förutom skoldagar även innefattar fritids.
För detta krävs det att du har ett genuint intresse och en djupare förståelse för de behov eleverna har. Du kommer att stötta eleven i sociala situationer, träna på vardagliga uppgifter, stödja eleven i olika aktiviteter på raster, i omklädningsrum, vid toalettbesök, måltider, förflyttningar, utflykter med mera.
Du har ett nära samarbete med undervisande lärare där du både får instruktioner och samverkar kring hur arbetet ska utföras. I din roll ingår att ha tät kontakt och ett nära samarbete med övrig personal på skolan och andra aktörer kring eleverna. Arbetet kräver att du är flexibel och har god samarbetsförmåga och är van att jobba i arbetslag.
Tjänsten är ett vikariat till och med 30 juni 2026.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anpassade grundskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns även grundskolans skolår F-9 samt Ljusne förskola. Här delar folkbiblioteket och skolbiblioteket lokaler. De två skolbyggnaderna är från 50-talet och 70-talet och har under åren byggts om vid flera tillfällen för att anpassas till verksamheten.
Anpassade grundskolan består av nio elevgrupper med totalt 47 elever, från årskurs 1-9. Två av elevgrupperna läser ämnen och sex grupper läser mot inriktningen ämnesområden.
Din kompetens
Vi söker dig som minst har en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du läst inriktning barn och fritid eller vård och omsorg. Vidare är det kvalificerande om du har arbetat i anpassad grundskola eller med personer som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Vi ser gärna att du har kunskap kring TAKK och AKK och använder/har använt det i ditt jobb.
För att passa i rollen som pedagogisk assistent hos oss på anpassade grundskolan behöver du ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är viktigt att du arbetar bra med andra människor då personalen samarbetar och jobbar nära varandra, både inom och mellan arbetslagen. Du kan ta initiativ och sätta igång aktiviteter samt har ett nytänkande och kommer med idéer om nya angreppssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Stenbergaskolan anpassad grsk Kontakt
Jenny Stockhaus jenny.stockhaus@soderhamn.se Jobbnummer
9517589