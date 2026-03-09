Pedagogisk assistent
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Kalmar Visa alla barnskötarjobb i Kalmar
2026-03-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som pedagogisk assistent stöttar du elever som behöver extra hjälp under skoldagen. Det kan handla om att ge stöd i skolarbetet, hjälpa till att skapa struktur och trygghet i undervisningssituationen samt finnas till hands under raster och övergångar. I rollen ingår också att samarbeta med pedagoger för att bidra till en inkluderande och välfungerande lärmiljö. Under eftermiddagarna är du på fritidshemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig person med ett lugnt förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och kan samtidigt arbeta självständigt när situationen kräver det. Du tar egna initiativ och bidrar aktivt till en positiv lärmiljö för eleverna.
Vi ser gärna att du har barnskötarutbildning eller annan likvärdig utbildning. Personlig lämplighet är dock avgörande för rollen.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310906". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Sofie Larsson sofie.larsson@kalmar.se 0103526501 Jobbnummer
9783759