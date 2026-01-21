Pedagogisk assistent
Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan / Barnskötarjobb / Kalmar Visa alla barnskötarjobb i Kalmar
2026-01-21
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Ljungbyholmsskolan ligger i tätorten Ljungbyholm strax söder om Kalmar. Vi är skolan mitt i samhället och i Ljungbyholm kan eleverna få hela sin skolgång, från förskola till årskurs 9. Här finns även skolbibliotek och fritidsgård.
Ljungbyholmsskolan erbjuder Förskoleklass, Grundskola år 1-6 och fritidshem. Vi har ca 280 elever och 35 personal. Vi har en stor skolgård som bjuder in till kreativa raster.
Ljungbyholmsskolan har ett nära samarbete med Linnéuniversitets lärarutbildning och varje läsår tar vi emot studenter som går en verksamhetsintegrerad utbildning.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Arbete som pedagogisk assistent på grundskola och fritidshem. Du ska stötta elev i behov av särskilt stöd under skoldagen och på fritidshemmet vilket kräver engagemang och flexibilitet och ett nära samarbete med övriga pedagoger.Kvalifikationer
Du har en relevant pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Som person är du trygg och säker och har förmåga att möta eleven utifrån dess behov. Du har lätt för att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kolleger. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I samarbete med undervisande lärare ska du skapa möjlighet för elev att utvecklas i sin kunskapsinhämtning. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleven till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan Kontakt
Rektor Ljungbyholmsskolan
Malin Kempinsky Holmdahl malin.holmdahl@kalmar.se 010-35 25 014 Jobbnummer
9695677