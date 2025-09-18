Pedagogisk assistent
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Kalmar Visa alla barnskötarjobb i Kalmar
2025-09-18
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad i elevernas vardag! Nu har du möjlighet att bli en del av vårt engagerade team som pedagogisk assistent .
I arbetsuppgifterna ingår att vara ett stöd till enskilda elever och grupper under skoldagen. Du är en trygg vuxen som skapar tillitsfulla relationer och har erfarenhet av att arbeta med elever som har behov av särskilt stöd. Arbetet ställer krav på att anpassa arbetssätt utifrån individuella behov och olika situationer.Kvalifikationer
För att lyckas i din roll som pedagogisk assistent hos oss har du:
* erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom skola eller omsorg
* kunskap om lågaffektivt bemötande
* god samarbetsförmåga och ett inkluderande arbetssätt
* förmåga att vara lyhörd, ansvarstagande och bidra till en trygg och positiv lärmiljö.
Vi kommer att intervjua aktuella kandidater löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278309". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Olsson anna.olsson@kalmar.se 010-3525371 Jobbnummer
9514440