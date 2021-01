Pedagogikutvecklare till förskolan - Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Förskollärarjobb i Eskilstuna

Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Eskilstuna2021-01-22Vill du vara en viktig del i förskolans framtid och utveckling? Har du pedagogiska kunskaper som du vill dela med dig av till medarbetare och rektorer i förskolan? Är du en erfaren förskollärare med god kommunikativ förmåga och har ett konsultativt förhållningssätt? Då vill vi att du söker dig till oss!Nu söker vi en pedagogikutvecklare till förskoleområde centrum. I vårt område finns det 8 förskolor och det är, Alvägen, Krongatan, Källgatan, Nyforsgatan, Rademachergatan, Strigeln, Tallåsen och Tunavallen. Vi är 5 rektorer och en biträdande rektor och har vårt administrativa kontor på Alvägen 8 i Fröslunda. I vår ledningsgrupp är "tillsammans" vår drivkraft och styrka!Vill du läsa mer om våra olika förskolor, klickar du här: https://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg.html 2021-01-22Som pedagogikutvecklare arbetar du på uppdrag av rektorerna där du handleder pedagoger både individuellt och i arbetslaget i det vardagliga arbetet, och verkar som den pedagogiska inspiratören. Du stöttar pedagoger med det systematiska kvalitetsarbetet och blir också en viktig kompetens vid utveckling av det pedagogiska arbetet. Ibland är du närvarande i barngruppen, för att kunna använda aktuella gemensamma upplevelser i reflektioner och i analyser.Du utgår ifrån ett konsultativt förhållningssätt som kännetecknas av ett coachande och stödjande arbetssätt där hjälp till självhjälp är en viktig utgångspunkt. Du verkar i första hand inom förskoleområde centrum där du aktivt blir en del i områdets ledningsgrupp gällande kvalitetsfrågor med utgångspunkt från de nationella målen. Men i rollen ingår det även att identifiera utbildningsbehov och annat, som har betydelse för den likvärdiga förskolan i Eskilstuna kommun, där du även kan bli en viktig del i att hålla i utbildningsinsatser, leda projekt och nätverksgrupper inom fler förskoleområden.Vi arbetar med kollegialt lärande och du kommer att få löpande handledning och fortbildning. Du ingår också i kommunens nätverk för pedagogikutvecklare. Det här är en roll med stor möjlighet att påverka!Vi söker dig som:Är legitimerad förskollärare och har flera års aktuell erfarenhet (från bland annat lpfö18) av att arbeta i förskolan.Är van att stötta/handleda/coacha andra i sin roll som pedagog, antingen som handledare för studenter, arbetslagsledare, pedagogikutvecklare eller i en annan likvärdig roll.Har erfarenhet av att driva och kartlägga utvecklingsbehov inom förskolan, kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.Har erfarenhet av att ha arbetat på en mångkulturell förskola eller i ett mångkulturellt område.Har någon form av pedagogisk påbyggnadsutbildning inom exempelvis samtalsmetodik, handledning eller via förskolelyftet.Har goda kunskaper i tal och skrift på svenska och har goda datorkunskaper där du är van att använda IT som stöd i ditt arbete.För att lyckas i rollen som pedagogikutvecklare hos oss, behöver du vara en person som trivs i en roll där du får komma med idéer och hitta egna vägar för att ge våra pedagoger de bästa verktygen att själva kunna driva arbetet framåt. Du behöver kunna anpassa ditt sätt att handleda med utgångspunkt i individens egna behov och förutsättningar. Ibland möter du motstånd och därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, och är välinsatt i aktuell forskning. Öppenhet, nyfikenhet och samarbetsförmåga är andra egenskaper som vi värdesätter. Du behöver vara modig och trygg i din yrkesroll.Vill du, tillsammans med områdets ledningsgrupp och pedagoger, ha barnet i centrum i arbetet mot framtidens förskola? Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTEskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer. Enligt skollagen (2010:800) krävs att registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas i samband med anställning inom grundskolan.
Varaktighet, arbetstid: Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2021-02-07