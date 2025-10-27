Pedagog i fritidshem
2025-10-27
Vi söker efter dej som vill arbeta på Malmö Friskolas fritidshem under ett år.
Malmö Friskola är en liten skola med ca 160 elever från F-6 och tillhörande fritidshem med ca 70 elever. Vi finns i vackra Kirseberg med bra kommunikation och fina grönområden i närheten.
Vi arbetar utifrån ett holistiskt och sråkutvecklande arbetätt med eleven i centrum
Vi söker dej som ser möjlighet att arbeta kreativt i ett elevnära sammanhang enligt gällande styrdokument i ett drivande arbetslag
Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen sker fortlöpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: jobb@malmofriskola.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Friskola AB
(org.nr 556661-6297)
Södra Bulltoftavägen 21 (visa karta
)
212 22 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Friskola AB Jobbnummer
9575236