Pedagog i fritidshem

Malmö Friskola AB / Pedagogjobb / Malmö
2025-10-27


Visa alla pedagogjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Malmö Friskola AB i Malmö

Vi söker efter dej som vill arbeta på Malmö Friskolas fritidshem under ett år.
Malmö Friskola är en liten skola med ca 160 elever från F-6 och tillhörande fritidshem med ca 70 elever. Vi finns i vackra Kirseberg med bra kommunikation och fina grönområden i närheten.
Vi arbetar utifrån ett holistiskt och sråkutvecklande arbetätt med eleven i centrum
Vi söker dej som ser möjlighet att arbeta kreativt i ett elevnära sammanhang enligt gällande styrdokument i ett drivande arbetslag
Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen sker fortlöpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: jobb@malmofriskola.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pedagog".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Malmö Friskola AB (org.nr 556661-6297)
Södra Bulltoftavägen 21 (visa karta)
212 22  MALMÖ

Arbetsplats
Malmö Friskola AB

Jobbnummer
9575236

Prenumerera på jobb från Malmö Friskola AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Malmö Friskola AB: