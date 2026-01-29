Pedagog/Boendeassistent till Ungdomsfritids
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Förskollärarjobb / Uppsala Visa alla förskollärarjobb i Uppsala
2026-01-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Har du en pedagogisk utbildning och vill arbeta med ungdomar? Ungdomsfritids söker nu en Pedagog/boendeassistent som får vara med och verkligen göra skillnad. Varmt välkommen med din ansökan!Ungdomsfritids består av fem fritidsverksamheter samt helgverksamheter som tar emot barn och unga i åldern 13-21 år som har beviljad insats inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar utifrån barnets individanpassade stödbehov. Detta kräver en flexibilitet för att kunna möta dessa ungdomar och tillgodose deras unika stödbehov. Arbetet är väldigt omväxlande då vi ofta tar emot nya ungdomar. På ungdomsfritids kan det förekomma utmanande beteenden vilket kräver att vi har en god pedagogisk förmåga samt förmåga att bibehålla lugnet i stressiga situationer.Detta är en roll där det händer saker hela tiden och där man får möjlighet att både arbeta administrativt och med våra ungdomar. Du kommer få arbeta i en väldigt fin och välfungerande verksamhet med nära till samarbete med kollegor, chef och andra samverkanspartners. I och med att verksamheten är väldigt omväxlande så finns det goda möjligheter för att utvecklas.Dina arbetsuppgifterRollen innebär samverkan med exempelvis handläggare, habilitering, skola, och andra aktörer som är viktiga för ungdomarna. Du kommer även att, tillsammans med beställningsansvariga, behöva säkerställa att beställningar gällande exempelvis mat sker systematiskt. Slutligen är en förutsättning för att lyckas i rollen en god förmåga att strukturera ditt arbete och skapa samt bibehålla relationer med kollegor, ungdomar, anhöriga och handläggare.KvalifikationerFör att vara aktuell för rollen behöver du ha en pedagogisk utbildning, exempelvis Stödpedagog eller förskolelärare. Vidare söker vi dig som har minst två års arbetslivserfarenhet av arbete med ungdomar i behov av olika stödinsatser. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete ifrån vården så som LSS-området.Som person ser vi att du är strukturerad och kan planera samt prioritera ditt arbete. Du kan ta initiativ och driva delar av dessa självständigt. Slutligen kommer du att ha ett brett internt kontaktnät och därför samarbeta med flera olika parter samtidigt.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Emil Eklund verksamhetschef, 018-726 38 63.Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 86.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2025-00989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Emil Eklund 018-72 63 863 Jobbnummer
9712860