PCB Design Engineer till Branschledande Företag
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-03-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Lund
, Malmö
, Svedala
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med PCB-design i en organisation där hela bolagets tillväxt driver din egen? Vår kund är ett internationellt branschledande teknikföretag med global marknad och stark ingenjörskultur. Här är PCB-teamet den centrala funktionen för all produktutveckling och när organisationen växer, växer även teamet. Nu söker vi en junior PCB Design Engineer som vill utvecklas inom avancerad PCB-layout och vara med och ta fram nästa generations högteknologiska produkter.
OM TJÄNSTEN:
Som junior PCB Design Engineer hos vår kund blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team som arbetar med PCB-design för produkter på en global marknad. Teamet består av ingenjörer med varierande erfarenhet, från nyutexaminerade till seniora specialister vilket skapar en möjlighet för dig att både lära och bidra. De värdesätter gemenskap och samarbeten och börjar varje dag tillsammans med en gemensam frukost där man kan diskutera projekt, teknik eller bara ta en pratstund med kollegorna.
Detta är verkligen en tjänst för dig som har ett genuint intresse för elektronik och teknik. Här får du möjlighet att fördjupa dig i PCB-layout, följa projekt från idé till produktion och utvecklas kontinuerligt tillsammans med erfarna kollegor. De erbjuder en drömmiljö för den som vill växa inom PCB-design och bli en skicklig ingenjör inom området, med möjlighet att på sikt ta egna projektledarroller eller specialisera sig inom specifika tekniska områden.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Designa och utveckla PCB/PCBA från koncept till produktion
Utföra schematisk fångst och PCB-layout i Siemens Xpedition
Delta i designgranskningar och samarbeta med kollegor för bästa tekniska lösningar
Analysera producibilitet och bidra till förbättring av PCB-bibliotek och standarder
Samarbeta med produktions- och testteam för smidiga övergångar från design till tillverkning
Lära och utvecklas kontinuerligt inom PCB-design och elektronik, med möjlighet att på sikt ta egna projektledarroller
VI SÖKER DIG SOM:Har eller kommer ta högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, mekatronik eller liknande inriktning.
Har praktisk erfarenhet från produktionsmiljö, sommarjobb eller arbete med kretskortsdesign - alternativt några års erfarenhet inom elektronikdesign
Är nyfiken, driven och vill utvecklas inom PCB-design
Trivs med både koncentrerat CAD-arbete och samarbete i projekt med andra ingenjörer
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av Siemens, Xpedition
För att trivas i rollen tror vi att du som person är driven, ingenjörig och har en äkta passion för teknik och elektronik. Du är initiativtagande, ansvarsfull och strukturerad, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till teamets gemensamma prestation. Eftersom du kommer ha daglig kontakt med interna aktörer i andra team är det viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att bygga relationer. Du är flexibel, nyfiken och orädd för att ta dig an nya och varierande arbetsuppgifter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du på sikt blir anställd direkt hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: heltid
Start: omgående eller efter examen i september
Placering: Lund
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Gabriella.bergstrom@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9777948