Pausproffs sökes till Smiling Faces!
Miko Sweden AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
Vårt uppdrag är att sprida leenden och göra våra kunders arbetsdag ännu bättre. Vi är mycket stolta över vår höga kundnöjdhet och söker nu ytterligare ett proffs som vill vara med och bidra.
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter Som pausproffs hos oss på Smiling Faces har du som främsta uppgift att förändra andra människors arbetsdag. Du kommer dagligen att utgöra ett helserviceuppdrag hos en av våra större kunder där du fungerar som vårt ansikte utåt. Du ansvarar för att pauslösning hos kund är i drift genom att bland annat:
Utföra rengöringsprogram på kaffemaskiner.
Sköta påfyllning av varor, frukt med mera.
Ta emot leveranser.
Plocka upp varor samt beställa nya varor efter behov.
Se till att det ser snyggt och inbjudande ut.
Vi söker dig som:
Är positiv, utåtriktad och vill leverera service i världsklass.
Kan arbeta självständigt och jobba effektivt.
Är väldigt noggrann.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare serviceyrke men det är inget krav.
Övrig information Ort: Stockholm Anställningsform: vikariat som sträcker sig till 2026-05-29 med start 2025-12-01. Arbetstider: vardagar 07:00-16:00.
Som blivande Pausproffs kommer du att ha höga förväntningar på dig. För det säger sig ju faktiskt självt - jobbar du hos oss på Smiling Faces, ja då är du utåtriktad och kundorienterad glädjespridare av rang!
Har du frågor gällande tjänsten? Kontakta rekryterande chef: amanda.karlsson@smilingfaces.se
Välkommen omgående med din ansökan till Stockholms gladaste arbetsplats. Intervjuer sker löpande.
