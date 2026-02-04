Passhandläggare
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. Polisområde Södra Skåne är ett av polisområdena i region Syd och det geografiska området omfattar 16 kommuner. Polisområde Södra Skåne är indelat i fem lokalpolisområden: Eslöv, Kävlinge, Lund, Trelleborg och Ystad. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion och ett områdeskansli.
Till polisområde Lund söker vi en engagerad och serviceinriktad passhandläggare. Som passhandläggare har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland besökarens första kontakt med polisen. Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att ge service och att arbeta med människor. Arbetet som passhandläggare innebär att fatta myndighetsbeslut, vilket ställer höga krav på dig beträffande noggrannhet och omdöme. Belastningen kan vara ojämn och stundtals hög vilket medför att beslut kan behöva fattas under tidspress men med samma goda kvalité. Som polisens ansikte utåt krävs det att du är professionell med en öppen och hjälpsam inställning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är hantering av ansökningar om pass och nationellt ID-kort. I rollen kommer det även ingå att:
• Hantera hittegods
• Besvara inkommande samtal och mail
• Anmälningsmottagning
• Vapen- och ammunitionsärenden
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Fullständiga gymnasiebetyg
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förmåga att uttrycka dig i engelska i tal och skrift
• Minst 2 års erfarenhet av servicearbete där huvudsakliga arbetet handlat om personliga möten samt administrativa arbetsuppgifter ingår
• God datorvana, vilket innebär att kunna hantera flera system samtidigt
Det är meriterande om du även har:
• Vidareutbildning på eftergymnasial nivå inom relevant område
• B-körkort
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Vi söker dig som har en hög servicemedvetenhet och som trivs i en roll som ställer krav på ett trevligt och pedagogiskt bemötande. Utöver det förväntas du som representant för Polismyndigheten agera professionellt med gott omdöme, vilket ska avspeglas i ditt förhållningssätt och bemötande.
Du är noggrann, strukturerad och värdesätter hög kvalitet i ditt arbete. Rollen ställer krav på att du är flexibel, samtidigt som du har förmåga att prioritera när situationen kräver det. Eftersom arbetet ofta innebär tempoväxling så krävs att du är stresstålig och stabil i stressade situationer.
Du kommer att arbeta självständigt såväl som tillsammans med dina övriga kollegor inom gruppen och i myndigheten. Därför söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbetsort: Lund
Arbetstid: Veckoplanerad (vardagar dagtid och viss tjänstgöring på kvällar)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Passhandläggare
Anställningsbenämning: Administratör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Som en del av urvalsarbetet kommer även tester användas och skickas ut under vecka 8 och därefter kommer preliminärt intervjuer genomföras under vecka 10.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
