Partnership & Market Exploration Manager, Energy
2025-08-28
På Nobina-koncernen arbetar 15 000 medarbetare i fyra länder. Varje dag utvecklar vi hållbara och trygga lösningar för våra resenärers vardagspussel och för samhällets stora utmaningar. Bakom varje resa står kollegor i bussen, i verkstaden, på kontoret, i trafikledningen och i utveckling, alla drivna av visionen Alla vill resa med oss!
I dag kör vi över 1 200 elbussar och tillsammans rullar vi mer än två varv runt jorden - varje dag. Vi kan elektrifiering av kollektivtrafiken: från etablering och drift till datadriven optimering och stabil leverans i vardagen.
Med den grunden tar vi nu nästa steg genom att bygga partnerskap och utveckla kompletterande affärsmodeller som skapar nytt värde ur vår flotta, vår infrastruktur och vår data.
Om rollen
I rollen som Partnership & Market Development Manager kommer du att arbeta med att utveckla och underhålla strategiska samarbeten som stärker Nobinas position inom energi och elektrifiering. Du är med i hela utvecklingskedjan, från första mötet till långsiktiga samarbeten och har en nyckelroll i att bygga lösningar som bidrar till ett mer hållbart och effektivt samhälle. Utöver detta har du ett affärsansvar där du konsoliderar externa perspektiv, analyserar och formar affären samt säkerställer att nya möjligheter leder till konkreta intäktsströmmar och skalbara affärsmodeller.
Rollen är starkt utåtriktad och innebär att du representerar Nobina i möten, forum och event, samtidigt som du skapar nya möjligheter tillsammans med externa parter.
Du kommer att jobba nära både interna kollegor, såsom verksamhetsspecialister, produkt- och affärsutvecklare, samt externa partners som energibolag, kommuner, fordonstillverkare och teknikleverantörer.
Vi söker dig som trivs med att bygga relationer, ser affärsmöjligheter i samarbete och vill vara en drivande kraft i Nobinas tillväxt och hållbarhetsarbete.
Exempel på arbetsområden och arbetsuppgifter
Bygga och utveckla relationer med energibolag, nätägare, trafikhuvudmän, kommuner, fordonstillverkare och teknikpartners.
Utforska och utveckla nya affärsmöjligheter tillsammans med partners - från gemensamma piloter och innovationer till långsiktiga kommersiella samarbeten.
Ansvara för att identifiera, analysera och realisera nya affärsmöjligheter med fokus på tillväxt och intäkter.
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, ekonomi eller teknik. Vidare ser vi att du har erfarenhet av affärsutveckling, partnerskap och kundnära roller, med fokus på energi- eller mobilitetssektorn. Du är en relationsbyggare som är van att representera en organisation externt och som trivs i sammanhang där du får skapa värde genom samarbete. Du har en kommersiell ådra och ser naturligt affärsmöjligheter där andra ser hinder. Att resa och vara närvarande ute i marknaden är en självklar del av ditt arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Nätverk inom energi- eller laddinfrastrukturbranschen.
Minst 5 års erfarenhet av affärsutveckling, partnerskap eller kundnära arbete.
Mycket goda färdigheter i att bygga och underhålla relationer.
Kommersiellt driv och förmåga att identifiera och utveckla affärsmöjligheter.
Djup kunskap om energi- och/eller laddinfrastruktur är ett krav.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Beredd att resa och vara ute i marknaden.
Representera Nobina vid möten, branschforum och event för att öka vår synlighet och visa vårt erbjudande.
Arbeta internt med kollegor för att omsätta externa möjligheter till konkreta lösningar.
Följa marknadstrender och dela insikter som kan bidra till Nobinas tillväxt och hållbarhetsmål.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
