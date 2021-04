Partner Care Agent - Onboarding - Foodora AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Foodora AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-12Är du ett relationsbyggande proffs med god känsla för bra service? Vi söker nu en Partner Care Agent som kommer att vara ansiktet utåt för foodora och ha en viktig roll i att skapa starka relationer med våra partners. Är du dessutom sugen på att ta dig an en karriärsresa där du får möjlighet att utvecklas exponentiellt i din roll - look no further. Ansök idag!VAD DU KOMMER (MEN INTE UTESLUTANDE) ATT GÖRASäkerställa att våra partners, det vill säga restaurangerna och butikerna får en ordentlig och bra onboarding, främst via telefonSe till att de har rätt (teknisk) utrustning, utbildning och förutsättningar för att sälja sin mat eller sina produkter på foodoras plattformUtföra uppföljningssamtal med kunderna en viss tid efter en onboarding process, för att säkerställa att allt fungerar som det skaVEM DU ÄRServiceinriktad - Alla våra samarbetspartners är otroligt viktiga för oss, att ge dem förstklassig service kommer vara en stor och viktig del av ditt arbeteEnergifylld/driven - Din glada och energifyllda personlighet smittar av sig på dina kollegorSjälvgående - Även om vi arbetar i team är det viktigt att du i denna roll är självgående då man är ansvarig för olika samarbetspartnersLösningsorienterad - Du kommer stöta på problem och hinder längst vägen, och där ser du bara möjligheter!2021-04-12Vi ser gärna att du har någon slags arbetslivserfarenhet sen tidigare, gärna från en tjänst inom kundservice eller liknande roller där telefon varit ett självklart arbetsverktyg och förstklassig service lika givetAtt arbeta med administrativa uppgifter är något du också stormtrivs med - och gärna har erfarenhet av sedan tidigareDu kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift, kinesiska, thailändska, arabiska, persiska och turkiska är meriterandeTjänsten är med start omgående. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan vi hunnit gå igenom alla ansökningar.Kolla gärna in vår instagram foodorapeople.se och utforska vad våra foodorians håller på med just nu. Vem vet, de kanske är dina framtida kollegor!VILKA VI ÄRVi på foodora är ett gäng matälskare som drivs av att skapa framtidens leveranstjänst, där ödmjukhet, innovation och team work står oss allra närmast om <3. Vi bryter just nu ny mark för vad en leveranstjänst faktiskt är och uppfattas, därför är högt tempo och flexibilitet vardagsmat för oss - varje dag är (på riktigt) inte den andra lik!Vi på foodora är människor från olika bakgrunder, med olika erfarenheter i bagaget och med vitt skilda synsätt och idéer. Det här ser vi som självklarheter, då vi helt och fullt tror att mångfald bygger grunden till vår kultur och framgång. Vi är stolta att kunna vara en arbetsgivare för människor från alla världens hörn och samtidigt utmärka oss som en av de snabbast växande bolagen inom LMD*!För oss är det också viktigt att snabb tillväxt och framgång inte sker på bekostnad av vårt hållbarhetsarbete. Sedan januari 2020 är vi koldioxidneutrala, inte bara i Sverige utan i hela vår europeiska verksamhet, och våra mål inför framtiden är högt satta för att bli ledande för hållbarhet inom branschen. Allt från att ta fram fler elfordon i våra leveranser till att lyfta fler miljömässiga alternativ på vår vår plattform - vi är vill stå för en grön framtid! Vill du vara med? :)LMD står för Last Mile Delivery. Den här, och många andra nördiga förkortningar, får du lära dig när du börjat hos oss.FÖRMÅNERFriskvårdsbidragPersonalrabatt på foodora (wohoo!)Tjänstepension, inkl. premiebefrielseförsäkring, samt olycksfall- och livförsäkringBenifyGrymma AW's och fester (vi alla längtar tills det är möjligt igen)!Sista dag att ansöka är 2021-05-12Foodora ABRingvägen 10011860 Stockholm5685436