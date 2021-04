Partner Care Agent - Content - Foodora AB - Datajobb i Stockholm

Foodora AB / Datajobb / Stockholm2021-04-07Är du en riktig fena på administrativa uppgifter och kan skapa effektiva strukturer för ditt arbete? Trivs du också med att noggrant utföra dina arbetsuppgifter för att säkerställa att de blir rätt? Då har vi en utmärkt roll för dig. En administrativ tjänst där du ansvarar för att samtliga menyer och bilder till våra kunder kommer ut i rätt tid och på rätt plats på hemsidan. Dina arbetsuppgifter kommer också innebära att uppdatera/ändra menyer och bilder för våra kunder, kul va?! Du kommer arbeta i ett team med andra Partner care agents-stjärnor där det är högt i tak och alla ser till att göra arbetsdagarna energifyllda!Tjänsten är ett vikariat på 14 månader med start omgående, stor möjlighet till förlängning finns.VAD DU KOMMER (MEN INTE UTESLUTANDE) ATT GÖRALägga in menyer och bilder i våra system från både nya och befintliga kunderSe till att menyer och bilder är up-to-dateUppdatera/ändra menyer och bilder hos befintliga kunderVEM DU ÄRStrukturerad - Du är strukturerad till din natur, och kan skapa struktur även i en snabbrörlig miljöNoggrann - Noggrannhet är en självklarhet för dig, det är viktigt att saker och ting blir rätt så att våra kunders menyer och bilder ser bra utSjälvgående - Även om vi arbetar i team är det viktigt att du i denna roll är självgående då man är ansvarig för olika kunderAnsvarstagande - Trivs du extra bra när du själv får ta mycket eget ansvar?2021-04-07Du har en gymnasial utbildning och någon typ av arbetslivserfarenhetVi ser gärna att du tidigare har arbetat i ett administrativt arbeteErfarenhet från restaurangbranschen är meriterandeDu kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skriftDu har lätt för att sätta dig in i nya system eller ett stort intresse för att lära digVILKA VI ÄRVi på foodora är ett gäng matälskare som drivs av att skapa framtidens leveranstjänst, där ödmjukhet, innovation och team work står oss allra närmast om <3. Vi bryter just nu ny mark för vad en leveranstjänst faktiskt är och uppfattas, därför är högt tempo och flexibilitet vardagsmat för oss - varje dag är (på riktigt) inte den andra lik!Vi på foodora är människor från olika bakgrunder, med olika erfarenheter i bagaget och med vitt skilda synsätt och idéer. Det här ser vi som självklarheter, då vi helt och fullt tror att mångfald bygger grunden till vår kultur och framgång. Vi är stolta att kunna vara en arbetsgivare för människor från alla världens hörn och samtidigt utmärka oss som en av de snabbast växande bolagen inom LMD*!För oss är det också viktigt att snabb tillväxt och framgång inte sker på bekostnad av vårt hållbarhetsarbete. Sedan januari 2020 är vi koldioxidneutrala, inte bara i Sverige utan i hela vår europeiska verksamhet, och våra mål inför framtiden är högt satta för att bli ledande för hållbarhet inom branschen. Allt från att ta fram fler elfordon i våra leveranser till att lyfta fler miljömässiga alternativ på vår vår plattform - vi är vill stå för en grön framtid! Vill du vara med? :)LMD står för Last Mile Delivery. Den här, och många andra nördiga förkortningar, får du lära dig när du börjat hos oss.FÖRMÅNERFriskvårdsbidragPersonalrabatt på foodora (wohoo!)Tjänstepension, inkl. premiebefrielseförsäkring, samt olycksfall- och livförsäkringBenifyGrymma AW's och fester (vi alla längtar tills det är möjligt igen)!Sista dag att ansöka är 2021-05-07Foodora ABRingvägen 10011860 Stockholm5677363