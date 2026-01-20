Partner Account Manager till Efuel!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens elbilsladdning? Som Partner Account Manager hos EFUEL får du en central roll i ett snabbt växande bolag, där du driver försäljning, bygger starka kundrelationer och bidrar till branschens utveckling. Rollen erbjuder stora möjligheter att påverka, växa och skapa långsiktiga affärer i en spännande och innovativ bransch. Låter det som dig? Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
EFUEL är en ledande aktör inom distribution av elbilsladdare och erbjuder helhetslösningar för återförsäljare och installatörer som vill leverera rätt laddningslösning till sina kunder. Företaget grundades 2019 och erbjuder konkurrenskraftiga priser på laddboxar och tillbehör samt rådgivning kring val av operatörstjänster, vilket gör det enkelt att hitta den bästa lösningen för varje kund.
Just nu söker vi dig som vill vara en del av deras spännande resa. Branschen befinner sig i en hissnande utvecklingstakt, och i rollen kommer du att ha möjligheten att forma både branschens och bolagets framtid. EFUEL fokuserar uteslutande på Business to Business-försäljning, och med ditt engagemang kommer du och ditt team slå nya höjder inom försäljning.
Teamet består i dagsläget av en säljchef och tre Partner Account Managers. Tjänsten innebär uppsökande och bearbetande försäljning med fokus på att inskaffa nya, samt driva befintliga återförsäljare med strävan om att långsiktigt maximera förtjänst och intjäning i sin kundportfölj. Fokus ligger på att ringa och följa upp kunder med stöd av CRM-system (Hubspot) och koneftinuerligt sälja in EFUEL's budskap och erbjudande till installatörer och återförsäljare.
Hos EFUEL erbjuds du:
• En arbetsplats där värme och inkludering genomsyrar atmosfären, i ett ungt och pulserande bolag mitt i hjärtat av branschen.
• Tillsammans med kunniga kollegor får du möjlighet att växa och utvecklas i din roll, och det nya kontoret i Älvsjö kommer att vara en plats där du trivs och blomstrar varje dag.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
• Driva och utveckla försäljningen genom att aktivt identifiera nya återförsäljare samt vidareutveckla befintliga samarbeten. Arbetet sker genom uppsökande försäljning, uppföljning och relationsbyggande aktiviteter med stöd av CRM-systemet HubSpot, med målet att långsiktigt maximera intjäning och lönsamhet i din kundportfölj.
• Vägleda och stötta återförsäljare i att bli aktiva kunder i EFUEL:s återförsäljarportal. Rollen innebär att ge rådgivning kring tekniska lösningar, genomföra både teknisk och praktisk utbildning i EFUEL:s produkter samt bistå med projektering, offerering och marknadsstrategi för att stärka kundens affär.
• Bidra till tillväxt och partnerskap genom att arbeta mot personlig och gemensam budget, driva ökad försäljning och antal aktiva återförsäljare samt samla in feedback och insikter som bidrar till att utveckla samarbeten och stärka relationerna med kunderna.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom sälj samt har branscherfarenhet inom elbilsladdning eller liknande
• Är en driven lagspelare och hungrig efter resultat
• Har ett genuint intresse för kundkontakt, teknik och att hitta lösningar som skapar värde
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Något som kommer vara avgörande för att lyckas i rollen är din förmåga att ta ägarskap och ansvar för dina uppgifter, bygga långsiktiga relationer med kunder och partners samt att vara lösningsorienterad när du möter nya utmaningar. Du ser möjligheter där andra ser hinder och motiveras av att hitta vägar framåt som stärker både kundens och EFUEL:s affär.
För att lyckas i rollen ser vi att:
• Du är en relationsskapande och affärsdriven person med ett genuint intresse för teknik och kunddialog.
• Du arbetar strukturerat och tar stort ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du trivs i nära samarbete med både kollegor och kunder.
• Din kommunikativa förmåga och förmåga att driva flera processer parallellt gör att du lyckas bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om EFUEL här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9693243