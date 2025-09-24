Partner - M&A, Stockholm
Delta Consulting AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delta Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en nuvarande Director eller Partner inom M&A till det nordiska kontoret hos ett expansivt internationellt bolag. Här får du möjlighet att ta en partnerroll där du kombinerar införsäljning av nya uppdrag med ledning av transaktioner från start till mål.
Var? Stockholm När? När rätt kandidat är tillgänglig Anställningsform? Direktanställning hos vår kund
Om rollen
Du blir en del av en kultur som värdesätter samarbete, djup sektorkunskap och hantverket i M&A-processen. Cross-border-affärer är en naturlig del av arbetet, och du får chansen att verka i en internationell miljö där din erfarenhet och ditt nätverk kan omsättas i verklig påverkan. Rollen innebär också att vara med och forma en expansiv verksamhet där det finns utrymme att sätta sin prägel på team, sektorfokus och framtida utveckling.
Vad du får göra
Arbeta med införsäljning av nya uppdrag genom kundrelationer och marknadsnärvaro
Leda transaktioner från analys och värdering till förhandling och closing
Bygga och utveckla team, coacha juniora medarbetare
Bidra med sektorkunskap och sätta din prägel på inriktningen
Arbeta i en miljö där cross-border-affärer är en naturlig del
Vem är du?
Har 10-15+ års erfarenhet inom M&A eller närliggande transaktionsrådgivning
Är trygg i hela processen och uppskattar hantverket i M&A
Har förmåga att både driva införsäljning av nya uppdrag och genomföra dem i mål
Har sektorkunskap som kan omsättas i affärer
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska?
De erbjuder dig även
En internationell partnerroll med stor frihet att forma inriktning och arbetssätt.
Möjlighet att bygga vidare på en expansiv Stockholmsverksamhet
Plattform med internationella resurser och cross-border-möjligheter
En kultur där samarbete, sektorkunskap och kvalitet prioriteras högt
Har vi ringat in din person? Kul! Din inställning och personlighet kommer vara avgörande för din framgång.
Välkommen in med din ansökan så pratar vi mer. Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten tillsättas innan annonsen har löpt ut. Titta även på andra tjänster som vi har på vår karriärsida!
careers.deltaconsulting.se
Vid frågor, kontakta Olle Olsson på olle@deltaconsulting.se
eller 070-402 84 22. Välkommen med din ansökan!
Om Delta Consulting Vi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Delta Consulting har specialiserade team internt som arbetar proaktivt och jobbar inom följande områden: - Ekonomi & Lön - Bank, Finans & Försäkring - Administration & Kundsupport Vår vision är 'att skapa lyckligare arbetsplatser' och vår Logga (Delta = ) representerar positiv förändring. Genom våra värderingsgrunder vill vi skapa positiv förändring i medarbetares vardag, som ska mynna ut i förhöjt välmående, högre produktivitet, ökat värdeskapande och mer framgångsrika organisationer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delta Consulting AB
(org.nr 559144-8575), https://www.deltaconsulting.se/ Kontakt
Olle Olsson olle@deltaconsulting.se Jobbnummer
9525336