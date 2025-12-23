Part-time Nails Therapist
2025-12-23
Zeina Beauty Center är en skönhetssalong som finns i Solna, Stockholm.
Vi söker dig som har en massageutbildning eller en nagelterapeut i grunden med några års erfarenhet och som verkligen brinner för ditt yrke och älskar service.
Som person ser vi att du är pålitlig och arbetar noggrant men effektivt. Du har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor samt ser försäljning som en service till kunden.
Vi ser även att du är flexibel gällande arbetstider och kan arbeta kvällar som helger.
Vi erbjuder spa pedikyr, manikyr , nagelförlängnning, spa-massage, klassisk massage, head spa.
Vi söker nu 2 utbildade och kunniga nagelteknologer eller Massageterapeut
Varmt välkommen att söka till oss! Vi ser fram emot att få träffa dig.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: Zeinasbeautysalon@gmail.com Arbetsgivare Van & Duyen AB
