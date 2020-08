Parodontolog till Specialisttandvården Gävle Sjukhus - Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Gävle sjukhus - Tandläkarjobb i Gävle

Prenumerera på nya jobb hos Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Gävle sjukhus

Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Gävle sjukhus / Tandläkarjobb / Gävle2020-08-25Vi söker en engagerad parodontolog till vårt team på Specialisttandvården Gävle sjukhus.Specialisttandvården Gävle Sjukhus har ambitionen att ligga i framkant, vi växer och utvecklas med ett brett kliniskt samarbete mellan specialister och allmäntandvård för att bedriva en hälsofrämjande tandvård. Hos oss finns en bred kompetens samlad med specialister inom protetik, bettfysiologi, orofacial medicin, käkkirurgi, odontologisk radiologi och parodontologi. Vi har ett tandtekniskt laboratorium och en egen sterilcentral. Vi samarbetar också fortlöpande med avdelningarna för ortodonti och pedodonti genom specialistronder. ST-utbildning bedrivs för närvarande inom käkkirurgi, orofacialmedicin, ortodonti och pedodonti.Specialisttandvården har en central funktion i Regionens kompetensutveckling med fokus på den kliniska verksamheten , teknikutveckling och forskning i framkant. Du möter en positiv och respektfull attityd i en bejakande arbetsmiljö.2020-08-25Hos oss har du nu möjlighet att som parodontolog utvecklas professionellt och personligt i nära samarbete med kollegor. Om du är forskningsintresserad finns goda möjligheter då vi har flera disputerade specialister. Vi bedriver utbildningar, handleder meriteringstandläkare och auskultanter, samt leder ett nätverk av parodansvariga tandläkare och tandhygienister i Folktandvården Gävleborg (Parodforum).Vi söker dig som är specialist inom parodontologi eller ST-tandläkare i slutfasen av specialistutbildningen i parodontologi, och som söker en heltidstjänst. Vi värdesätter gott samarbete och siktar på att ligga i framkant med behandlingar och kvalitet med patienten i centrum.ÖVRIGTVill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större. Här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete!Folktandvården Gävleborg är ett regionägt bolag och det femte största tandvårdsföretaget i Sverige. Här jobbar ca 450 medarbetare på 14 orter med 18 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi. Drygt 50 % av länets vuxna invånare och 95 % av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker.Bifoga gärna ditt cv samt ett personligt brev. Varmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-13Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Gävle sjukhus5331717